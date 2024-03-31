Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными по схеме «всех на всех»

Папа Римский Франциск в традиционном обращении «К городу и миру» (Urbi et orbi) по случаю Пасхи предложил России и Украине обменять пленными по формуле «всех на всех».

«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!» — приводит слова понтифика итальянская газета Corriere della Sera.

Глава Римско-католической церкви также призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи жителям сектора Газа, как можно скорее освободить заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, и немедленно прекратить огонь в секторе.

«Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые происходят в мире, начиная с тех, что происходят в Израиле и Палестине, а также на Украине», — подчеркнул Папа Франциск.

Издание замечает, что понтифик во время оглашения послания откашливался, иногда немного задыхаясь и слабея, но дочитал текст до конца, прерываемый аплодисментами верующих.

Ранее, в феврале, Папа Франциск призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.