Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными по схеме «всех на всех»
Папа Римский Франциск в традиционном обращении «К городу и миру» (Urbi et orbi) по случаю Пасхи предложил России и Украине обменять пленными по формуле «всех на всех».
«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!» — приводит слова понтифика итальянская газета Corriere della Sera.
Глава Римско-католической церкви также призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи жителям сектора Газа, как можно скорее освободить заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, и немедленно прекратить огонь в секторе.
«Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые происходят в мире, начиная с тех, что происходят в Израиле и Палестине, а также на Украине», — подчеркнул Папа Франциск.
Издание замечает, что понтифик во время оглашения послания откашливался, иногда немного задыхаясь и слабея, но дочитал текст до конца, прерываемый аплодисментами верующих.
Ранее, в феврале, Папа Франциск призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»