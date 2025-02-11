«Папа был в слепой зоне»: сын погибшего пешехода просил суд не наказывать водителя

Кировский суд Казани сегодня поставил точку в деле водителя большегруза, который сбил пожилого мужчину и покинул место происшествия. О деталях самого ДТП, о том, почему уехал с места происшествия, а также о том, что думают близкие погибшего о случившемся, в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Рамилю Агзамову, который в сентябре прошлого года устроил смертельное ДТП на перекрестке улиц Адмиралтейская слобода и Клары Цеткин, 37 лет, он живет в Казани, работает водителем

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Пешеход, попав под колеса грузовика, получил тяжелейшие травмы»

Кировский суд Казани вынес приговор водителю «КАМАЗа», который в сентябре прошлого года устроил смертельное ДТП на перекрестке улиц Адмиралтейская слобода и Клары Цеткин. Рамиль Агзамов сбил пешехода и скрылся с места ДТП, от полученных травм пенсионер скончался на месте. Суд признал мужчину виновным.

Рамилю Агзамову 37 лет, он живет в Казани, работает водителем.

Суд рассмотрел дело за одно заседание – от предъявления обвинения до прений сторон и приговора. Помощник прокурора Кировского района Казани Михаил Ефимов озвучил версию следствия. Исходя из нее, Рамиль Агзамов, управляя автомобилем, имел возможность заметить пешехода, но пренебрег ею.

«Проявляя преступную легкомысленность, он продолжил движение в нарушение ПДД и совершил наезд на пенсионера Александра Курского. После этого он не остановился, не помог пешеходу, не вызвал скорую, а просто покинул место ДТП», – сообщил Михаил Ефимов.

Государственный обвинитель на протяжении пяти минут зачитывал список травм, которые получил в этом ДТП 62-летний Александр Курский. На мужчине, который оказался под колесами «КАМАЗа», практически не осталось живого места – он получил тяжелейшие травмы лица, шеи, переломы ребер, разрывы кишечника и других органов.

ДТП, по мнению гособвинения, можно было предотвратить, если бы водитель соблюдал правила дорожного движения и был более внимательным. В прениях прокурор запросил для мужчины 7 лет колонии общего режима, а также запретить ему управлять транспортом в течение 2 лет и 5 месяцев.

Рамиль Агзамов сбил пешехода и скрылся с места ДТП, от полученных травм пенсионер скончался на месте Фото: © «Татар-информ»

«Я даже не видел, что наехал на него»

Рамиль Агзамов виновным себя не считает – он выразил несогласие с обвинением, хотя и признал, что произошла трагедия.

«Я ехал груженный сыпучим строительным материалом – должен был отвезти его и выгрузить. Я двигался, передо мной был перекресток, светофор горел красным. Когда я начал подъезжать к перекрестку, то сбавил скорость и шел накатом. Перед тем как загорелся зеленый, я посмотрел в зеркала, нажал педаль газа и поехал прямо», – рассказал подсудимый.

По его словам, он сбавил скорость, чтобы не врезаться во впереди идущую машину.

«Когда выгрузил материал, мне позвонили из ГАИ – сказали, что я наехал на человека, тогда я поехал к ним. Я не ощутил наезд, я его не видел, он был сбоку, в слепой зоне. Он переходил дорогу в неположенном месте, я не мог его увидеть. Я даже не мог предположить, что там будет человек. Раскаиваюсь, что такое случилось, и соболезную горю», – дополнил водитель.

Стоит отметить, мужчина рассказал суду, что в тот день он проезжал по одному и тому же маршруту два раза. На обратном пути он увидел, что стоят сотрудники ГАИ, – подумал, что произошло стандартное ДТП, не придав этому значения.

«Папа попал в слепую зону, не считаю водителя виноватым»

В суде сегодня также выслушали сына погибшего мужчины, Юрия Курского.

«Погибший был моим отцом. О случившемся я узнал из интернета. Судя по тем видео, водитель его не заметил. Я сам водитель, я его понимаю. Мой папа был в мертвой зоне ‘’КАМАЗа’’. Машина поехала, а мой папа в этот же момент пошел. Не знаю, был ли пьяным мой отец, так писали в интернете», – рассказал Юрий.

По словам Юрия Курского, Рамиль Агзамов с ним связался, объяснил, как все произошло, и просил прощения.

«Он взял на себя расходы на похороны. Он возместил мне чуть больше 62 тысяч рублей. Я принес заявление о том, что хотел бы прекратить дело в связи с примирением сторон. Это был не пешеходный переход, он находился в 70 метрах от этого места. Мой отец через ограждение не перепрыгивал, просто пошел там, где оно закончилось. Я не считаю Агзамова виновным, отец попал в мертвую зону. Если экспертизы докажут обратное, то это на усмотрение суда», – добавил пострадавший Юрий Курский.

Несмотря на просьбу подсудимого, его адвоката и пострадавшего прекратить дело, суд постановил назначить наказание водителю в виде 2,5 года лишения свободы условно, а также лишить его прав на два года.