КАМАЗ предложил упростить грузовые перевозки в РТ с помощью мобильного приложения

Логистические проблемы грузового транспорта в Татарстане могут быть решены благодаря реализации проекта специализированного мобильного сервиса. Об этом на форуме Kazan Digital Week сообщил директор центра цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев.

«При осуществлении доставки с пригородных направлений предприятия Татарстана сталкиваются с рядом проблем, среди которых недостаток времени на сбор требуемого груза. Чаще всего это происходит из-за близкого расположения поставщика. Мы предлагаем использовать цифровую платформу для заказа материалов», – пояснил спикер.

Шавалиев уточнил, что речь идёт об адаптации уже существующего приложения, используемого в Новой Москве. Так, осенью 2021 года появился новый вид транспорта – автобусы, которые приезжают по требованию заказчика. Сервис, позволяющий жителям использовать услугу, получил название «По пути».

Из плюсов предложенной платформы для грузовых перевозок можно выделить автоматический расчёт стоимости услуги при указанной информации о габаритах груза, а также координатов и окон загрузки и выгрузки. Информационная система компонует различные грузоотправления и выдает задачу на перевозку автомобилю. Кроме того, пользователям будут доступны графики работы свободных водителей.

Данная система не требует суточной расстановки автомобилей, поскольку перепланирование заказов может осуществляться в течение 30 секунд.