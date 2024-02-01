Эксперт объяснил, когда упадут цены на авиабилеты в России

Цены на авиабилеты в России пойдут вниз, если на фоне высокой стоимости будет отмечаться снижение числа авиапассажиров. Об этом сказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев «Татар-информу».

«Когда авиакомпании достигнут какого-то предела эластичности спроса по цене и дальнейший рост тарифов будет приводить к сокращению объемов перевозок, то тогда нужно будет уже смириться с тем, что перевозки больше не растут, и стимулировать пассажиров рублем, то есть снижать цену», – сказал эксперт.

Спрогнозировать, как изменятся цены на авиаперелеты в 2024 году, невозможно, поскольку на это влияет много факторов, отметил исполнительный директор «АвиаПорта». При этом надо понимать, что билеты могут вырасти как минимум на уровень инфляции.

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