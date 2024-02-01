«Надо сделать так, чтобы человек начал летать»: что будет с ценами на авиабилеты в России

Авиабилеты экономкласса на внутренних авиалиниях подорожали почти на четверть за прошлый год, следует из данных Росстата

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему выросли цены на авиабилеты в прошлом году?

Авиабилеты экономкласса на внутренних авиалиниях подорожали почти на четверть за прошлый год, следует из данных Росстата.

Стоимость билета в экономклассе в среднем по России в расчете на 1 тыс. км. пути на конец года составляла 7,6 тыс. рублей.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что для получения реальных цифр нужно разделить выручку, полученную авиакомпаниями от продажи этих самых авиабилетов, на количество перевезенных пассажиров. Тогда можно получить корректные оценки.

«Так или иначе, у Росстата есть давно используемая методика, и она дает в целом некоторое представление. Возможно, она не абсолютно точная, но она показательна и в целом демонстрирует тенденцию, что для нас важнее всего», — сказал Пантелеев «Татар-информу».

Причин для роста стоимости авиабилетов несколько, считают эксперты. Оказавшись без существенной господдержки в 2023 году, авиаперевозчикам пришлось переложить финансовые издержки на потребителя.

«В 2023 году, кроме средств, выделенных на осень-зиму 2022-2023 годов, больше экстраординарной поддержки оказано не было. Да, субсидировали поездки на региональных линиях, но не более. Если в 2020-2021 годах компании держались, в 2022 году их поддержало Правительство, то в 2023-м хочешь не хочешь, пришлось брать деньги с пассажиров», — сказал Пантелеев «Татар-информу».

Эксперт напомнил, что авиакомпании столкнулись с довольно существенным ростом расходов еще в ковидный 2020 год, но тогда не было возможности переложить свои дополнительные издержки на потребителя. В 2021 году была такая же ситуация. В 2022 году государство серьезно поддержало авиаперевозчиков, выделив 100 млрд рублей на частичное возмещение расходов при выполнении внутренних перевозок в условиях санкций. Затем субсидию продлили с ноября 2022-го по март 2023 года и выделили 25,3 млрд рублей.

Рост цен на авиабилеты на внутренних линиях России произошел из-за инфляции, роста стоимости топлива, а также затрат авиакомпаний на обслуживание бортов, поскольку перелеты осуществляются на самолетах зарубежного производства. Об этом сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Рост цен на авиабилеты на внутренних линиях России произошел из-за инфляции, роста стоимости топлива, а также затрат авиакомпаний на обслуживание бортов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инфляционные процессы автоматически приводят к повышению цен на 7-8% в среднем по году. Надо учитывать и то, что цены растут из-за динамического ценообразования, вместе со спросом на перелеты по России. Сейчас 80% рейсов у российских перевозчиков внутренние и только 20% – зарубежные. В 2019 году это соотношение составляло 60 на 40», — уточнил Горин.

Он напомнил, что во время пандемии из-за минимального спроса авиакомпании резко снижали цены, а сейчас возвращают их на уровень 2019 года.

Будут ли расти цены на авиабилеты в 2024 году?

Важный фактор, который влияет на ценообразование авиабилетов, — это есть рост авиаперевозок или нет. Если он есть, авиакомпаниям нет никакого смысла снижать цену на билеты, да и говорить о господдержке смысла нет, считает Пантелеев.

«Да, рост цен наблюдался, но если на фоне роста цен мы наблюдаем рост перевозок, то это говорит об одном: платежеспособный спрос существует, люди готовы больше платить за полеты. Есть такое понятие, как отложенный спрос. Оно сработало в 2023 году, и пока в 2024 году мы видим, что изменений в ситуации особых нет», — считает эксперт.

Минтранс России сообщал, что авиакомпании страны в 2023 году перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 году. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн.

Авиакомпании страны в 2023 году перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 году. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Делать прогноз на 2024 год сложно, поскольку на стоимость авиабилетов влияет множество факторов. Инфляционные процессы никуда не делись, поэтому авиакомпаниям нужно будет парировать дальнейший рост расходов, уверен Пантелеев.

«Когда авиакомпании достигнут какого-то предела эластичности спроса по цене и дальнейший рост тарифов будет приводить к сокращению объемов перевозок, то тогда нужно будет уже смириться с тем, что перевозки больше не растут, и стимулировать пассажиров рублем, то есть снижать цену», — сказал директор исполнительный директор «Авиапорта» «Татар-информу».

Рост цен на билеты на уровень инфляции в 2024 году неизбежен, считает Дмитрий Горин из РСТ. Он напомнил, что самая высокая стоимость – на последние места рейсов. «При предварительном бронировании — а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета — цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться», — пояснил эксперт.

«Есть тенденция, что авиабилеты начали дешеветь и причем серьезно»

Тренд на снижение цен на авиабилеты внутри России заметил гендиректор агентства воздушного, железнодорожного транспорта и туризма AVT Азамат Сабиров.

«Сейчас, наоборот, цены пошли вниз примерно процентов на двадцать. Есть тенденция к тому, что билеты начали дешеветь и довольно серьезно. Если вы зайдете на сайты билетных агрегаторов, то увидите, что билеты Москва — Казань могут стоить около 3 тыс. рублей. До Москвы сейчас дешевле долететь, чем доехать на М12. Я в Питер брал билет за 3 тыс. рублей», — рассказал Сабиров «Татар-информу».

Средняя стоимость билета в Татарстане в 2023 году выросла на 8,7%. Из графика видно, что после июля цены на авиаперелеты снижались

Средняя стоимость билета в Татарстане в 2023 году выросла на 8,7%. Из графика видно, что после июля цены на авиаперелеты действительно снижались. Вероятно, на статистику в целом по России заметное влияние оказывают перелеты на большие расстояния, к примеру на Дальний Восток.

Как сэкономить на покупке билетов?

Он дал советы, как купить билеты на авиарейсы по минимальной цене. Во-первых, делать это заранее. Во-вторых, мониторить распродажи у авиакомпаний, когда цены могут быть ниже на 50-80%. В этом есть смысл и для авиаперевозчиков.

«В авиакомпаниях начали действовать по примеру супермаркетов, когда снижением цены подогревают спрос. Когда один человек поехал по направлению за 3 тыс. рублей, он всем про это будет рассказывать, а те без распродажи поедут уже за 10-12-15 тыс. рублей», — считает гендиректор AVT.

По мнению Сабирова, для авиаперевозчиков снижать цену оказалось выгоднее, чем продавать их втридорога, и зарабатывать за счет увеличившегося количества пассажиров.

По мнению Сабирова, для авиаперевозчиков снижать цену оказалось выгоднее, чем продавать их втридорога, и зарабатывать за счет увеличившегося количества пассажиров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наконец-то в авиакомпаниях появились молодые менеджеры. Я в отрасли общаюсь давно. Старики ушли, а те ребята, с которыми мы давно работали, стали занимать топовые позиции. Они понимают, что надо сделать так, чтобы человек начал летать, а потом уже можно будет на этом зарабатывать», — сказал эксперт в разговоре с «Татар-информом».

По его мнению, перевозчики и туроператоры в 2023 году загибали цены, но потеряли больше денег, чем получили. «Да, одномоментно они получили деньги, но на будущее сыграли в минус, потому что люди начали искать альтернативы авиаперелетам», — считает Сабиров.

Как на цены повлияет стоимость топлива и изменится ли ситуация с приходом отечественных самолетов?

Говоря о ценах на авиаперелеты, нельзя не брать в расчет стоимость топлива. Эта категория расходов, над которой авиаперевозчики имеют самый низкий контроль, и она наиболее подвержена колебаниям на рынке. Но Пантелеев из агентства «АвиаПорт», считает, что не всегда рост цен на топливо коррелируется с повышением стоимости авиабилетов.

«С одной стороны, авиатопливо — это статья расходов либо номер один, либо номер два. Поэтому влияние на себестоимость очевидно высокое, а на цену билетов — его может и не быть, если авиакомпании понимают, что переложить рост издержек на пассажиров уже не получается», — сообщил собеседник «Татар-информа».

Говоря о ценах на авиаперелеты, нельзя не брать в расчет стоимость топлива. Эта категория расходов, над которой авиаперевозчики имеют самый низкий контроль, и она наиболее подвержена колебаниям на рынке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что касается авиафлота российских перевозчиков, то пассажирские лайнеры отечественного производства должны прийти на смену самолетам Boeing и Airbus. Их ремонт будет обходиться дешевле, чем у воздушных конкурентов. Повлияет ли закупка тех же Ту-214 и «Суперджетов» на цену авиабилетов? На этот вопрос ответил Олег Пантелеев.

«Если авиакомпании испытывают дефицит и им не хватает самолетов, то цены будут расти. Если выход на рынок отечественных самолетов эту проблему устранит и у авиакомпаний не будет дефицита в самолетах, то ответ очевидный, что будет с ценами. Чем больше возможностей у авиакомпаний формировать флот из своих потребностей, тем меньше влияние этого фактора на возможный рост цен», — сказал исполнительный директор «АвиаПорта» «Татар-информу».

Подытожим: на цену авиабилетов влияет много факторов: инфляция, дефицит самолетов у авиакомпаний, цены на авиатопливо и другие. Несмотря на то что в прошлом году стоимость билетов поднялась, люди все равно летали по стране и делали это активно. Из этого авиакомпании могут сделать вывод, что нет смысла снижать стоимость — россияне все равно пользуются авиаперевозками и при нынешних ценах.

Но эксперты «Татар-информа» видит тенденцию, что авиакомпании периодически скидывают цены, чтобы подогреть спрос. Увидев низкую стоимость билета, человек покупает его, как товар по скидке в супермаркете. В любом случае есть два рабочих инструмента, как отхватить билет по выгодной цене — мониторить распродажи у перевозчиков или запланировать поездку и приобрести билет как можно заранее. Продажи открываются за 11 месяцев.