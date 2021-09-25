Пандемия и охрана труда медиков: в Казани обсудили актуальные проблемы здравоохранения

В казанском санатории «Ливадия» состоялось обсуждение актуальных проблем здравоохранения. Эксперты оценили работу татарстанских врачей в период пандемии Covid-19, а также рассказали о сложностях, с которыми медикам пришлось столкнуться в последние два года. Участниками встречи, приуроченной к Дню профсоюзов РТ, стали председатель ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, депутаты, а также представители министерств и ведомств.

Коронавирус, «красная зона», пандемия — это понятия, прочно обосновавшиеся в жизни людей в последние два года. Столкновение с опасным вирусом заставило их по-новому взглянуть на профессию медика и провести своеобразную переоценку ценностей, заметил Анатолий Домников. «Вырос статус и самой профессии, — добавил он. — В этом году в одном из московских медицинских вузов конкурс при поступлении достиг рекордных 50 человек на место».

С другой стороны, врачи и работники медучреждений по-прежнему работают в режиме повышенной готовности и условиях ЧС. Covid-19 повысил вредность их работы, что требует пересмотра оценки факторов, которые представляют угрозу для представителей данной профессии, «по сути, работающих в условиях инфекционного стационара», заметил Домников.

Татарстан не оставил без внимания данную проблему, отметил, в свою очередь, замглавы Минздрава республики Ильдар Фатихов. По его словам, Правительство РТ ведет работу по ряду направлений, в том числе оказывая специалистам всевозможные формы финансовой поддержки, реализуя жилищные программы, уделяя внимание медикам на селе и так далее.

Оказывается помощь и самим медучреждениям, которые оснащаются высокотехнологичным оборудованием, добавила депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова. Однако важно не забывать и о мотивации молодых специалистов, которые могли бы вернуться на малую родину после получения медицинского образования.

«У нас в Татарстане на селе сегодня все есть для полноценной жизни, — подчеркнула она, — от современных детских площадок до бассейнов и ледовых дворцов».

Именно этим — качеством жизни на селе, а также гарантированной возможностью получения работы — необходимо привлекать молодых врачей, полагает министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. При этом эти условия должны распространяться не только на самих врачей, но и на членов их семей.

Меры, принятые в Татарстане для защиты медиков с самого начала пандемии, позволили взять санитарную обстановку в регионе под контроль. Поэтому республика никогда не находилась в «красной зоне» по Covid-19, добавила депутат Госдумы Ольга Павлова.