Ольга Павлова выступила за изменение правил охраны труда медиков из-за Covid-19

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Депутат Государственной Думы России, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова приняла участие в обсуждении актуальных проблем здравоохранения. Рабочая встреча состоялась в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню профсоюзов Республики Татарстан, сообщает пресс-служба парламентария.

В обсуждении помимо депутата приняли участие председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, представители Министерства здравоохранения РТ и республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.

«Сегодня медики больше года находятся в режиме повышенной готовности. Разворачиваются ковидные госпитали, врачи работают сутками, а работу медработников, участвующих в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, можно отнести к вредным (опасным) условиям труда, поскольку новый коронавирус определен во II группу патогенности», — напомнила Ольга Павлова, комментируя итоги беседы.

«В этом ключе нам нужно менять законодательство, должна быть проведена специальная оценка условий труда, потому что работа во вредных и опасных условиях труда — это другая оплата труда и другой график работы. Ковид еще не ушел, и нам надо реагировать очень быстро, донастраивать законодательство с учетом современных реалий. А сегодня эти реалии — режим повышенной готовности», — подчеркнула депутат.

Кроме того, парламентарий пояснила, что на встрече обсуждались и другие общественные изменения, вызванные пандемией. По ее словам, Татарстану за счет серьезных мер соцподдержки удалось остановить рост безработицы и впоследствии снизить ее уровень, поддержать предприятия.

«Депутатский корпус не оставался в стороне. Государственная Дума не останавливала работу, депутаты постоянно были на связи с избирателями, помогали медицинским работникам, работали волонтерами. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Госдумы во время пандемии», — добавила Ольга Павлова.

Среди законодательных новаций депутат упомянула внесение поправок в закон о занятости и принятие закона об удаленной работе. С ноября в семи регионах заработает пилотный проект по изменению системы оплаты труда медиков. Помимо прочего, в Татарстане дети врачей, лечивших Covid-19, получили путевки в детские лагеря.