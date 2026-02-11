Панарин о турнире на ОИ-26: «98% хоккеистов хотели бы сыграть с нами»

Фото: ak-bars.ru

Экс-форвард «Ак Барса» и игрок «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин считает отсутствие сборной России по хоккею на турнире на Олимпиаде печальным стечением обстоятельств.

«Конечно, я всё понимаю, но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим всю жизнь. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать. Я надеюсь, люди это понимают. Когда разговариваю с другими парнями, которые собираются играть на Олимпиаде, то они желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть с нами и не думать ни о чём другом, кроме хоккея», – приводит слова Панарина NY Post.

Мужской турнир по хоккею в рамках зимних Олимпийских игр пройдет с 11 по 22 февраля. В соревновании примут участие 12 команд, восемь из которых – лучшие в рейтинге ИИХФ, в том числе страна-хозяйка Италия и три команды, прошедшие через отборочный турнир.

Российские команды отстранены от участия во всех международных турнирах с 2022 года. В хоккейном турнире на Олимпийских играх в Италии вместо сборной России выступит команда Франции. Ранее Министр спорта Михаил Дегтярев прокомментировал данное решение Международной федерации хоккея, назвав главу организации Люка Тардиффа негодяем.