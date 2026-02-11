Дегтярев: «Люк Тардиф - редкий негодяй»

Фото: телеграм-канал "Пулемет Дегтярева"

Министр спорта и глава ОКР (Олимпийский комитет России) Михаил Дегтярев прокомментировал решение IIHF (Международная федерации хоккея), в результате которого сборная Франция поехала вместо России на хоккейный турнир зимних Олимпийских игр – 2026.

«Хоккей очень любим, но Федерация хоккея (IIHF) – самая сложная. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция. То есть с точки зрения конфликта интересов это просто дичь», – сказал Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал».

Команды России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В частности, по этой причине в январе IIHF продлили санкции в отношении этих двух стран.

На Олимпиаде-2026 российским спортсменам разрешено участвовать лишь в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.