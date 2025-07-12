Памятники погибшим летчикам в Тюлячах признают объектами культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Расположенные на русском кладбище села Тюлячи два братских захоронения летчиков, погибших в авиакатастрофах во время Великой Отечественной войны, включат в единый государственный реестр объектов культурного наследия России в качестве региональных памятников.

Соответствующую рекомендацию дал специалист, проведший государственную историко-культурную экспертизу, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Лейтенант Владимир Ходосовцев, младший лейтенант Иван Гордыга и штурман Георгий Диков из 35-го бомбардировочного авиаполка погибли 14 августа 1943 года. Лейтенант Борис Попков, младший лейтенант Петр Колобаев и курсант Владимир Краденов из 9-го запасного авиаполка погибли 3 октября 1943-го.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Братские могилы представляют собой участок земли, огороженный невысокой оградой, с двумя надгробными памятниками. Они находятся в удовлетворительном состоянии, но нуждаются в дополнительной охране и регулярном уходе. Новый памятник из красного кирпича дополнен гранитной плитой с именами погибших. Рядом сохранился исторический надгробный камень с надписью «Неизвестным летчикам».

Экспертиза подтвердила высокую мемориальную и историческую ценность обоих захоронений, поскольку они напоминают о героизме и мужестве летчиков времен Великой Отечественной войны, отметили в комитете.

Всего на территории Татарской АССР за годы Великой Отечественной войны в авиакатастрофах погибли около 120 летчиков. В регионе располагалась 8-я запасная авиабригада, занимавшаяся переобучением летчиков на управление пикирующими бомбардировщиками Пе-2. Именно на этих машинах и разбились летчики, похороненные под Тюлячами.

В России в этом году отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й по решению Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества.