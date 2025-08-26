«Останемся ли мы в Казани? Посмотрим»: Крутой и Метшин о будущем «Новой волны»

На протяжении шести дней Казань принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025». Организаторы остались довольны тем, как проходит фестиваль, и не против, чтобы столица Татарстана стала постоянным местом его проведения. Что принес конкурс Казани и останется ли он здесь – в материале «Татар-информа».





Ильсур Метшин, Игорь Крутой, Игорь Матвиенко и Игорь Николаев сегодня презентовали в Казани арт-объект «Новая волна»

Фото: kzn.ru

«Моя мечта, чтобы «Новая волна» обрела здесь свою прописку»

Мэр Казани Ильсур Метшин, а также народные артисты России, композиторы и продюсеры Игорь Крутой, Игорь Матвиенко и Игорь Николаев сегодня презентовали в столице Татарстана арт-объект «Новая волна». Он представляет собой барельеф, созданный финалистами конкурса этого года. Кроме того, была представлена памятная звезда «Новой волны – 2025».

«Арт-объект появится на набережной реки Казанки, в двух шагах от Кремля, на Кремлевской набережной», – сказал глава города.

По словам Метшина, арт-объект должен стать символом того, «чтобы новые звезды в Казани зажигались и в культуре, и в спорте». «Для нас это большая честь, – подчеркнул он. – Мы продолжаем традицию «Новой волны».

Церемония лепки памятного барельефа конкурса «Новая волна – 2025» прошла в Казани 12 августа. Эта акция – одна из традиций фестиваля. Создавать элементы барельефа конкурсантов помогала Зульфия Мухамедьянова – скульптор, член Союза художников России в Татарстане, педагог Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина.

«Если стоять между двух Игорей, как говорят, то можно загадать желание. А я между трех стою. И моя мечта, чтобы «Новая волна» и новые волны творчества, искусство в Казани светили вечно и чтобы «Новая волна» обрела здесь свою прописку. Спасибо большое за тот праздник, который вы подарили нашему городу, нашей республике», – обратился Метшин к продюсерам.

«Мы зашли в хоровой класс, где юный десятилетний композитор сыграл нам свою пьесу. И мы почувствовали, что все – конкурент растет» Фото: kzn.ru

«Лично буду принимать экзамен по творчеству Софии Губайдулиной»

Крутой похвалил музыкальную школу №1 имени П. И. Чайковского, во внутреннем дворике которой проходила церемония. Он восхитился тем, что школа сохраняет музыкальные традиции и воспитывает талантливых детей.

«Спасибо за ваше внимание к нашим скромным персонам. Такое ощущение, что нас узнавали. Ну, во всяком случае, музыку нашу знают. Думаю, что сегодняшнее утро состоялось», – пошутил композитор.

Николаева, как он сам сказал, в музыкальной школе удивили комфорт и изысканная обстановка. Он также рекомендовал участникам «Новой волны» посетить музей, который находится в этом историческом здании. «Это великолепно. Такой интерактив. На самом деле, я думаю, что не только детям, но и родителям приятно приводить сюда своих детей», – поделился впечатлениями от посещения учреждения музыкант.

Он сообщил, что во время обхода классов воспитанники музыкальной школы продемонстрировали свои таланты. «Мы зашли в хоровой класс, где юный десятилетний композитор сыграл нам свою пьесу. И мы почувствовали, что всё – конкурент растет», – отметил Николаев, улыбаясь.

Это учебное заведение в 1945 году окончила уроженка Татарстана, композитор София Губайдулина. О ней в своей речи упомянул Матвиенко, назвав уникальным человеком.

«Мы уже с Игорем Яковлевичем [Крутым] договорились, что я лично буду принимать экзамен по творчеству Софии Губайдулиной у конкурсантов. Всем изучить. Я вам серьезно говорю – ее музыка уникальная. Это даже немножко странно, что три композитора из популярной музыки говорят о Софии Губайдулиной, потому что ее музыка возникает из подсознания, а то, чем мы занимаемся, – абсолютное сознание. Послушайте, не пожалеете», – обратился он к финалистам «Новой волны – 2025».

Игорь Николаев рекомендовал участникам «Новой волны» посетить музей, который находится в этом историческом здании Фото: kzn.ru

«Останемся ли мы здесь – зависит не совсем от нас»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа. Его предварительные итоги подвели на пресс-конференции, которая прошла сразу после презентации арт-объекта.

«Фестиваль в этом году удался. Удался приемом зрителей, организацией, любовью местной власти. Это было неформально. И потом, какая формальность может от такого мэра исходить? Только дружелюбие», – заявил Крутой.

По словам композитора, у него остается «очень хорошее послевкусие» после проведения фестиваля в Казани. «Останемся ли мы здесь – зависит не совсем от нас. Посмотрим. Любовь и дружба – это такое взаимное. Все проанализируем. И местные власти проанализируют, и мы проанализируем, и где-нибудь на чем-то общем сойдемся. Я правильно понял, Ильсур Раисович?» – обратился он к мэру Казани.

«Абсолютно. Я записываю», – ответил ему Метшин.

Позже Крутой заметил, что о решении, где будет проходить «Новая волна», журналистам сообщат дополнительно. «Относительно того, хотелось бы нам остаться в Казани... Хотелось бы. Я думаю, что будут предприняты какие-то шаги», – сказал он.

Продюсер перечислил, какими проектами займется после «Новой волны – 2025». «В общем, как-то моя жизнь расписана. А между всем этим – телефонные звонки вашему мэру», – пошутил Крутой.

По словам Игоря Крутого, у него остается «очень хорошее послевкусие» после проведения фестиваля в Казани Фото: kzn.ru

«На «Новую волну» только 11% билетов удалось купить казанцам»

Телеаудитория конкурса «Новая волна» без учета сегодняшнего дня достигла почти 18 млн человек. Общая аудитория, включая соцсети, приближается к 600 млн, рассказал Метшин. «Это за одну неделю», – добавил он.

Глава города отметил, что «концентрация звезд на квадратный метр в Казани сейчас самая высокая в России». «Мы прожили шесть дней, наполненных прекрасной музыкой. И интерес к «Новой волне» зашкаливает. Мы внимательно следим за тем, что пишут, что показывают. На «Новую волну» только 11% билетов удалось купить казанцам, все остальные приобрели жители из других регионов и стран», – заявил он.

По словам Метшина, одним из инициаторов проведения «Новой волны» в Казани стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Мы долго ждали «Новую волну», мечтали о ней. И я рад, что мечты сбываются. В Казани прошло много масштабных мероприятий, но у «Новой волны» своя энергетика. Этот звездопад на нашу гостеприимную казанскую землю был особенно теплый, несмотря на погоду», – заметил он.

Конкурс «Новая волна» – это уникальное явление, сказал Матвиенко. «Вы посмотрите, какое количество артистов приезжает! Последняя неделя августа, вы же знаете, что все должны быть у нефтяников, у шахтеров – у них там дни городов. А они все здесь. То есть это совершенно уникальное явление, это большой конкурс со своей историей и с большим будущим», – подчеркнул продюсер.

Николаева больше всего поразило в Казани повышенное внимание к конкурсантам «Новой волны». «Понятно, что публика любит звезд, хочет посмотреть, как они выглядят, как поют, но при этом было очень большое внимание к самим конкурсантам в этом городе. Переживали, имели своих фаворитов. То есть это был живой конкурс и очень непредсказуемый результат. И каждый раз на «Новой волне» непредсказуемый результат. Поверьте, члены жюри никогда не обсуждают баллы и кому сколько нужно поставить», – отметил он.

Композитор также сообщил, что в Казани увидел «наитеплейший прием» за все время существования «Новой волны».

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа Фото: kzn.ru

«Сначала надо создать условия, чтобы татарский певец стал звездой федерального масштаба»

На пресс-конференции один из журналистов поинтересовался, смогут ли звезды татарской эстрады выступить на одной сцене с российскими артистами, если «Новая волна» остается в Казани.

«Мы немного зависим от рейтингов на телевидении. Есть ли такие фамилии среди татарских звезд, которые будут интересны всей стране?.. Я не готов сейчас ответить. Сначала надо создать условия, чтобы татарский певец стал звездой федерального масштаба», – заявил Крутой.

Его ответ дополнил Метшин: «Это все равно, что на чемпионате мира по футболу сборной Аргентине сказать: «С Месси давайте поставим нашего нападающего из «Рубина».

Решение надо принимать не по географическому положению – «раз в Казани играем, то давайте выводите на сцену», добавил градоначальник. «Это конкурс. Наверное, нам надо вырасти», – пояснил он.

«Я так, кстати, за десять лет дружбы много раз просился к Игорю Яковлевичу на сцену. И дружим мы давно. Но он так и не написал мне песню, хит для меня», – пошутил мэр.

Еще Метшин сообщил, что учился в музыкальной школе по классу баяна. «Но победил хоккей. Пришлось выбрать. Поэтому на вашем небосклоне конкуренции меньше только потому, что хоккей победил. А так бы мог…» – обратился он, улыбаясь, к основателю «Новой волны».

Точку в обсуждении этой темы поставил Крутой. Продюсер заметил, что всегда есть к чему стремиться.

«Может быть, нахождение этого проекта в Татарстане даст толчок к тому, чтобы здесь появлялись звезды и их показывали на федеральных каналах. Это нужно и нам, и вам», – резюмировал он.