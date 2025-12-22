Памятник большевикам в Болгаре планируют признать объектом культурного наследия

Фото: скриншот документации

Находящийся в Болгаре памятник борцам революции – большевикам планируют признать объектом культурного наследия республиканского значения. Приказ Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Памятник расположен у дома №46 по улице Пионерская, возле ее пересечения с улицей Хирурга Шеронова. Монумент был установлен в 1975 году.

Изготовленная из железобетона скульптура изображает падающего революционера. Он держится левой рукой за грудь и вздымает правую руку, сжатую в кулак, вверх.

Фигура стоит на пьедестале трапециевидной в плане формы. Он также выполнен из железобетона.