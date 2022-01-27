Память погибших жителей блокадного Ленинграда почтили в Казани

Возложение цветов к памятнику жителям блокадного Ленинграда и памятнику героям Великой Отечественной войны состоялось сегодня в казанском поселке Дербышки. Мероприятия прошли в честь памятной даты — 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как было отмечено на мероприятии, история многих казанских предприятий времен войны связана с Ленинградом, в том числе и оптико-механического завода, который в годы войны выпускал оптические приборы. Завод за вклад в Победу был награжден орденом Ленина.

Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания.

По данным пресс-службы мэрии Казани, знаком «Жителю блокадного Ленинграда» награждены 78 жителей столицы Татарстана.

Блокада Ленинграда немецкими войсками во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Президент России Владимир Путин сегодня почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище.