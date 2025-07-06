Память об участнице СВО из Нурлата увековечили в школе Красноярского края

В Зеленогорске Красноярского края юнармейскому отряду одной из школ официально присвоено имя Валентины Владимировны Деменковой – уроженки Нурлата, участницы специальной военной операции, погибшей при выполнении боевого задания. Таким решением руководство образовательного учреждения выразило признание подвигу женщины-военнослужащей, для которой защита Родины была делом чести.

Прапорщик с позывным Андромеда с осени 2023 года служила в составе разведывательно-штурмовой бригады «Сибирь».

За годы службы Валентина получила боевой опыт в горячих точках, прошла переподготовку, освоила навыки тактической медицины и обращения с современным вооружением. Осознанно и настойчиво она добивалась участия в СВО, несмотря на возраст и первоначальные отказы военкомата. Осенью 2023 года добровольно подписала контракт и отправилась в зону боевых действий.

2 июня этого года она погибла, получив смертельное осколочное ранение. Ее провожали с воинскими почестями 16 июня в городе Зеленогорске, где живет ее дочь Екатерина. Представитель воинской части 3475 передал семье Государственный флаг Российской Федерации на вечное хранение. На прощании присутствовал Герой России Олег Ликонцев, служивший с Валентиной.

«Она не должна была находиться там, где погибла. Она вызвалась добровольно помочь сослуживцам на сложном участке. Это был настоящий боевой товарищ, на которого всегда можно было положиться», – сказал он.

Ранее Валентина Деменкова была награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Донбасса», «Участнику СВО», а после гибели – орденом Мужества. Особую теплоту в памяти о ней сохраняют и нурлатские волонтеры, регулярно доставлявшие посылки на передовую.

«С какой она улыбкой бежала нам навстречу, каждого обнимала, как родного», – вспоминает волонтер Владислав Кузьмин.

Решение назвать школьный отряд юнармейцев ее именем стало знаковым: теперь молодые ребята будут воспитываться на примере подвига своей землячки. Это – живая память о женщине, которая, несмотря ни на что, добровольно встала на защиту Родины и отдала за нее жизнь.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой