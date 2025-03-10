Память о Герое России Сергее Чебневе будет увековечена в Набережных Челнах

Президент РФ Владимир Путин 6 марта в Москве вручил «Золотую звезду» Героя России, присвоенную посмертно подполковнику Сергею Владимировичу Чебневу, его супруге Ольге Александровне. Мужество, героизм и верность воинскому долгу, проявленные офицером, навсегда останутся в памяти родных, товарищей по оружию и всех жителей Татарстана, заявил на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и пообещал увековечить его память.

Сергей Чебнев родился в Республике Татарстан, окончил среднюю школу №56 Челнов. Затем поступил на общевойсковой факультет Казанского высшего танкового командного училища, успешно его окончил и посвятил жизнь военной службе.

В рядах Вооруженных сил России Чебнев прошел путь от лейтенанта до подполковника, служил в различных гарнизонах страны. В 2020 году уволился в запас и начал мирную жизнь, работал в народном хозяйстве.

Однако с началом специальной военной операции отставной офицер решил не оставаться в стороне. Добровольно вернулся в строй, вступил в ряды 9-го мотострелкового полка 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса. Участвовал в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Харьковской области.

За личное мужество и героизм подполковник Чебнев был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», орденом Суворова.

Свой последний бой татарстанец принял в Курской области, где руководил обороной важного плацдарма вблизи города Суджа. До последнего он оставался верен присяге и воинскому долгу, сражаясь за своих боевых товарищей и мирных жителей, подчеркнул Наиль Магдеев.

За проявленный героизм 6 марта 2025 года подполковнику Сергею Владимировичу Чебневу посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Глава Автограда рассказал, что родные Сергея Чебнева – его мама и сестра – по-прежнему живут в Челнах. В преддверии 8 Марта они дали согласие на присвоение имени Героя России средней школе №56, где он учился. Этот вопрос также согласован с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«В ближайшее время будут оформлены все необходимые документы, а также начнется работа над созданием бюста Сергея Чебнева, который установят в парке Победы, рядом с памятниками Героям Советского Союза, павшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, мемориальный бюст появится и на территории школы №56, чтобы каждое новое поколение учеников знало и помнило о подвиге выпускника, ставшего Героем России», – пообещал Магдеев.

Мэр подчеркнул: долг власти и общества – увековечить память настоящего героя. «Память о Сергее Чебневе должна передаваться из поколения в поколение. Это достойный пример служения Отечеству, верности воинскому долгу», – убежден он.

Работа по установке бюстов в парке Победы и на территории школы уже началась. Ведь подвиг подполковника Чебнева – это не только часть истории города, но и пример для будущих поколений, заметил руководитель Автограда.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.