Память о герое: актанышцы почтили память летчика, дважды Героя СССР Мусы Гареева

9 июля исполнилось 103 года со дня рождения Мусы Гареева — дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика.

В этот день к памятнику Герою в селе Яркеево Илишевского района Башкортостана приехали представители Актанышского района. Цветы к подножию монумента возложили историк Рустам Мусин, работник культуры Айнур Хусаинов и ветеран боевых действий, участник чеченских событий и СВО Ильсур Закиев.

«В центре деревни — величественный памятник, а рядом настоящий самолет, на котором летал наш герой. Сделано с душой. Это единственный татарин, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза. Огромное спасибо тем, кто сохраняет память о таких людях!» — поделился впечатлениями Ильсур Закиев.

Муса Гареев родился 9 июля 1922 года. С 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне, совершил около 250 боевых вылетов, был штурманом полка, майором. Участвовал в Параде Победы 1945 года. После войны продолжил службу, в 1956-м получил звание полковника, в 1964 году ушел в запас. Умер в 1987 году.

В честь Гареева установлены два памятника — в Яркеево и на трассе Казань–Уфа, где оборудован мемориал с парком, скамейками и дорожками.

«Место ухоженное, чувствуется уважение к герою. Хотелось бы, чтобы и в нашем районе так чтили память защитников Отечества», — отметил Ильсур Закиев.

Он поделился, что в Актаныше планируется создание памятного уголка, посвященного героям-землякам. «Муса Гареев — настоящий ас, легенда. Нужно, чтобы молодежь знала его историю. Нас приглашают в школы, лагеря — будем рассказывать, проводить патриотические встречи», - отметил он.

Сегодня Ильсур Закиев трудится ветеринаром в хозяйстве «Башак». В отпуске помогает семье — с сеном, вишней, заготовками. И находит время, чтобы быть полезным и своей земле, и памяти героев.

«Да здравствует мир! Пусть страны живут благополучно и красиво. Самое важное — чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми», — этими словами Ильсур завершает свой рассказ.

Пока есть такие люди, как он, память о героях прошлого и настоящего будет жить.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.