«Память и благодарность»: в Набережных Челнах почтили героев Отечества и их семьи

Сегодня у памятника «Родина-мать» в Набережных Челнах прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества.

В акции приняли участие участники специальной военной операции, главы районных администраций, начальники управлений исполкома, военнослужащие, студенты учебных заведений города, председатели ТОС и неравнодушные горожане.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель исполкома Фарид Салахов.

«Праздник – дань уважения тем, кто всю нашу тысячелетнюю историю защищал страну, начиная от Александра Невского до Героев Великой Отечественной войны. Сегодня День героев Отечества имеет особое значение. Идет специальная военная операция, и появилось уже новое поколение героев, ныне защищающих страну. Мы говорим слова благодарности за то, что вы не допускаете врага на нашу территорию и делаете все, чтобы наша страна в очередной раз доказала – она имеет право на независимость, суверенитет», – сказал глава исполкома.

Он отдельно отметил значимость поддержки семей героев.

«Хотел бы поблагодарить семьи наших героев, которые являются опорой и поддержкой, благодаря которым наши герои знают: пока они находятся там, мы будем рядом с их родными, поддерживать их, протягивать руку в час нужды», – подчеркнул Фарид Салахов, цитируя мэра города Наиля Магдеева.

Мероприятие завершилось традиционным возложением цветов к Вечному огню, символизирующему память о защитниках Отечества.

День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Праздник был утвержден 28 февраля 2007 года и выражает государственное и общественное уважение к тем, кто удостоен высших государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к учреждению в 1769 году ордена Святого Георгия Победоносца, одной из самых почетных наград российской истории.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня героев Отечества. «Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».