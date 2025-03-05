Память героя СВО: в Высокогорском районе РТ открыли мемориальную доску

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

В Высокогорском районе Татарстана состоялось открытие мемориальной доски в честь Рамиля Ахметзянова, героически погибшего в зоне специальной военной операции. Доску разместили на стене его родной школы – 2-й Высокогорской. Сюда пришли друзья, родственники и одноклассники, чтобы почтить память бойца.

Торжественный митинг начался с исполнения гимнов. С речью выступил военный комиссар Высокогорского района Александр Найденов.

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

«Как бы ни менялась наша жизнь, на фасаде этой школы навечно останутся эти памятные доски. Любой педагог, любой ученик, любой прохожий будет знать имя Рамиля Ахметзянова», – сказал он.

В мирное время Рамиль Ахметзянов работал разнорабочим и пользовался уважением среди коллег. В 2022 году он добровольно отправился в зону СВО, попал в штурмовой отряд. В ноябре 2023 года его объявили без вести пропавшим, поиски продолжались до мая. В итоге Рамиля похоронили в родном селе Высокая Гора.

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

Близкие до сих пор не могут сдержать слез, вспоминая Рамиля. Его сестра Алия Зинатуллина рассказала: «Он был веселым, жизнерадостным. Лучшим братом. Мы всегда могли поговорить по душам, делились секретами. Но когда уходил, не сказал нам ничего. Уже перед отправкой сообщил, что подписал контракт. Если бы мы знали заранее, наверное, не отпустили бы».

Фото предоставлено Галией Ильдаровой

По ее словам, Рамиль был уверен в своем возвращении и говорил: «Ждите меня, я вернусь героем». Так и случилось – он навсегда останется в памяти земляков.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.