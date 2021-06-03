Памп-трек, сухой бассейн, лежанки: в Пестрецах началась реконструкция Детского городка

В Пестрецах начались работы по благоустройству Детского городка, который располагается в северной части села вдоль улицы Гаврилова рядом с парком Памяти. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Пестречинского района РТ.

Накануне в Детском городке начались работы по демонтажу конструкций. «Вчера разобрали сцену. Идет подготовка к благоустройству данной территории. В связи с монтажом просим жителей райцентра быть внимательными и острожными», — отметили в администрации.

Проект разрабатывался с учетом предложений жителей. Финальному обсуждению проекта предшествовали две встречи с пестречинцами. Они попросили архитекторов предусмотреть дополнительное озеленение парка; сформировать новую входную группу со стороны бассейна; убрать существующие башни и горки; разместить спортивные площадки; сделать среду более комфортной для мам с колясками и многое другое.

Планируется, что в ближайшем будущем Детский городок украсят амфитеатр для проведения массовых мероприятий; «сухой» фонтан с музыкой; столы для настольного тенниса; навесы у детской площадки; тренажеры, новый памп-трек. Также будут установлены скамейки и урны, появятся площадки для буккроссинга и проведения выставок детских работ, зона для мастер-классов.

К существующим бортам в разных точках парка будут примыкать деревянные группы в виде небольших амфитеатров и лежанок, на которых можно будет загорать летом, а зимой, насыпав туда снег, можно будет кататься. Также есть небольшая зона с лежаками и качелями для всех возрастов в спокойной зоне парка.

Реализация проекта будет проходить в два этапа, завершение запланировано на будущий год. «На данный момент имеющиеся конструкции детского городка — горки, качели, малые архитектурные формы — планируется перенести в поселок Осиновский», — отметил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году в Татарстане потратят 1,9 млрд рублей на парки и скверы. Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.