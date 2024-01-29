Памфилова назвала слоган выборов Президента России в этом году

Слоганом предстоящих выборов Президента России станет «Вместе мы сила — голосуем за Россию!». Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Хочу представить слоган предстоящих выборов Президента России. Он будет звучать так: Вместе мы сила — голосуем за Россию! У каждого есть право ознакомиться с кандидатами и выбрать того, что больше отвечает предпочтениям избирателя», — заявила спикер.

Памфилова сообщила, что с сегодняшнего дня стартовал второй этап информационной кампании, связанной с выборами. Она призвала коллег из регионов шире распространять данные о предстоящем голосовании.

Особое внимание председатель ЦИК уделила системе «Мобильный избиратель», когда человек может подать заявку и оставить свой голос на ближайшем участке, если он оказался вдалеке от своего по роду службы, по работе или другим причинам. Напомним, что прием заявлений на голосование по месту пребывания стартовал сегодня.

Голосование на выборах Президента России состоится с 15 по 17 марта этого года.