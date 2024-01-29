В Татарстане стартовал прием заявлений на голосование в «Мобильном избирателе»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 29 января в регионах России, в том числе в Татарстане, стартовал прием заявлений на голосование на президентских выборах в системе «Мобильный избиратель». Об этом напоминает МФЦ республики, черех который можно подать заявку.

Благодаря технологии граждане получают возможность проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения — то есть на любом избирательном участке в России.

Кроме того, заявления принимаются через портал «Госуслуги» и в территориальных избирательных комиссиях. Подать их можно до 11 марта. Также с 6 по 11 марта у граждан появится возможность передать заявление в участковую избирательную комиссию.

В МФЦ РТ порекомендовали определиться с участком для голосования заранее — такая функция доступна на сайте ЦИК России. После подачи документа избирателя исключат из списка по месту регистрации. В том случае, если потребуется вновь поменять участок, необходимо аннулировать первое заявление и только после этого подавать новое. При себе необходимо иметь паспорт либо временное удостоверение личности, которое выдано органом внутренних дел и действует в период замены основного документа.

Кроме того, как сообщает ЦИК России, в 29 регионах (Татарстан в них не входит) открылся прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. В нем смогут принять участие жители следующих субъектов и городов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.

Напомним, что голосование на выборах Президента России продлится три дня – с 15 по 17 марта.