Памфилова назвала число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах Президента

29 человек желают выдвинуть свою кандидатуру на выборах Президента России, предстоящих в 2024 году. Об этом со ссылкой на главу федерального Центризбиркома Эллу Памфилову сообщает РИА Новости.

«Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29», — заявила она.

Таким образом, с середины этой недели список пополнили 13 претендентов.

Напомним, что выборы Президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. 8 декабря о планах выдвинуть свою кандидатуру рассказал действующий глава государства Владимир Путин. Сегодня в Татарстане, сообщил «Татар-информ», открылся сбор подписей в его поддержку.