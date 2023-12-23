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Памфилова назвала число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах Президента
29 человек желают выдвинуть свою кандидатуру на выборах Президента России, предстоящих в 2024 году. Об этом со ссылкой на главу федерального Центризбиркома Эллу Памфилову сообщает РИА Новости.
«Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29», — заявила она.
Таким образом, с середины этой недели список пополнили 13 претендентов.
Напомним, что выборы Президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. 8 декабря о планах выдвинуть свою кандидатуру рассказал действующий глава государства Владимир Путин. Сегодня в Татарстане, сообщил «Татар-информ», открылся сбор подписей в его поддержку.
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