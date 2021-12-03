Памфилова: На выборах в Госдуму была очень высокая конкуренция партий

На прошедших осенних выборах была очень серьезная конкуренция партий. В то же время значительно снизилось количество отказов в регистрации — в три раза по сравнению с 2016 годом, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«На этих выборах была очень высокая, не просто высокая, реальная конкуренция. Партий было не меньше, чем в 2016 году, даже 14. На региональных выборах вообще 16 партий получили мандаты. Отказов было в три раза меньше. Если в 2016 году где-то 1 189 отказов, то в этом году — всего 372. В три раза меньше. Это в пух и прах разбивает все эти спекуляции по поводу того, что вроде бы там отказывали», — приводит ее слова пресс-служба Кремля.

Выборы в Государственную Думу проходили в России с 17 по 19 сентября.