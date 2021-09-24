Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против России

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено расширение санкций против России. В частности, они затронут газопровод «Северный поток — 2», госдолг РФ и 35 россиян, включенных в список «за нарушения прав человека», сообщает РИА Новости.

Оборонный бюджет страны был принят объемом около 780 млрд долларов. Он был одобрен 316 представителями палаты, 113 высказались против. В санкционный список были включены Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Теперь оборонный бюджет должен рассмотреть сенат, а затем подписать Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

Ранее российский МИД предупредил США о последствиях введения новых санкций, о чем сообщало ИА «Татар-информ».