МИД России предостерег США о последствиях возможных санкций

Россия предупредила Соединенные Штаты о последствиях возможного введения новых американских санкций против российских официальных лиц и общественных деятелей. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Относительно поправки, предполагающей возможность введения ограничительных мер против ряда россиян в соответствии с «Законом Магницкого», дипломат заметила: «Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения».

В связи с этим Захарова предположила, что причиной разработки подобных инициатив является острая нехватка специалистов по России в США. «Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на „санкционном треке“», — подчеркнула она.

Ранее Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год. Американской администрации рекомендовано рассмотреть возможность введения санкций против 35 российских политиков, бизнесменов и журналистов.

В перечень включены, в частности, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в ответ на санкции против России продлил действие режима контрсанкций на 2022 год.