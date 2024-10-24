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Политика 24 октября 2024 09:25

Пакистан рассчитывает на вступление в БРИКС

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Исламская республика Пакистан рассчитывает в ближайшем будущем стать членом БРИКС. Об этом сообщил советник Премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.

«Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС», – приводит его слова РИА «Новости».

Он назвал саммит БРИКС в Казани «сильным форумом, представляющим значительную часть мировой экономики».

Советник выразил надежду, что просьба Исламабада будет удовлетворена.

Ранее экономист Михаил Беляев указал на высокий темп развития стран БРИКС при стагнации Запада.

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