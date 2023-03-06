Pais: Киев понес большие потери в Артемовске, где разместил ряд лучших подразделений ВСУ

Ситуация для ВСУ в Артемовске тяжелая: Киев разместил несколько своих лучших подразделений в городе, однако армия понесла большие потери. Об этом пишет испанская газета Pais.

«Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад», — сказано в статье.

3 марта украинские подразделения взорвали два небольших моста, которые соединяют единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На их месте возвели понтонную переправу, по которой, согласно информации волонтеров и представителей эвакуационных организаций, на следующий день пытались выехать из Артемовска местные жители.

Журналисты газеты пишут о прибытии туда подкрепления. Один из военнослужащих рассказал, что зайти в город удалось только со второй попытки из-за того, что их транспортное средство вышло из строя, передает РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров писала, что за последние несколько месяцев российские военные разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска.