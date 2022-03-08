Пациенты ковид-госпиталя Пестрецов получили цветы на 8 Марта от главы Пестречинского района Ильхама Кашапова. Об этом «Татар-информ» рассказали в администрации района.

Ковид-госпиталь на базе центральной районной больницы был открыт в октябре прошлого года в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Сейчас здесь получают лечение 18 пациентов. Каждой женщине глава района пожелал скорейшего выздоровления, отметил, что их ждут дома их семьи, родные и близкие, что их выздоровление зависит от настроя.

Медицинскому коллективу он пожелал прежде всего беречь себя и также стоять на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Пациенты были очень приятно удивлены и тронуты вниманием главы района. Несмотря на то, что он был в противочумном костюме, они легко узнавали руководителя», — рассказали в администрации.

Ильхам Кашапов также навестил 100-летнюю участницу войны Нину Куприянову, которая проживает в Пестрецах.

Долгожительницу с весенним праздником также поздравили начальник отдела социальной защиты Дарья Юматова и вокально-инструментальный ансамбль «Селяне». Гости вручили Нине Куприяновой и ее дочери букеты тюльпанов.

Глава района пожелал Нине Куприяновой здоровья, а ветеран в свою очередь выразила огромное желание дожить до победного мая и встретиться с главой района уже на 9 Мая.