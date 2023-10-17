Озвучен способ самого оперативного способа заключения контракта с Минобороны РФ в Казани

В центре «Батыр» в Казани любой гражданин может заключить контракт с Минобороны РФ в течение суток. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил руководитель центра Владислав Кузнецов.

«Основная цель нашего центра - набор на военную службу по контракту. Все, кто изъявил желание, приходит к нам. Мы в кратчайшие сроки формируем личное дело, проводим медкомиссию, включаем его в приказ и подбираем должность», – пояснил он.

Спикер добавил, что для заключения контракта нужно только твердо принять решение и приехать с крайне небольшим списком документов в центр «Батыр» по адресу Воровского, 25.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.