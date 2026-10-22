«Мир не справится с раком порознь»: главное с детского онкофорума в Узбекистане

В Самарканде прошел всемирный саммит о благополучии детей. Параллельно с ним древний город принял II Международный конгресс по детской онкологии и гематологии. Эксперты из 100 стран рассказали коллегам о своем бесценном опыте по организации онкопомощи. Положительные примеры и слабые места мировой борьбы с раком – в репортаже «Татар-информа».





Фото: investinchildren.uz

«Ни одна семья в мире не должна выбирать между лечением и питанием»

Сегодня в Самарканде завершает свою работу всемирный саммит «Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию для будущих поколений». В течение двух дней эксперты из более чем ста стран мира обсуждали, как уберечь детей от различного рода катаклизмов. Ключевые темы съезда: образование, социальная защита и здравоохранение.

Также на полях саммита проходил II Международный конгресс по детской онкологии и гематологии. Проблема детского рака закономерно стала частью большого разговора о благополучии самых маленьких и беззащитных жителей планеты.

«Каждый год около 400 тысяч детей и подростков заболевают раком. В развитых странах излечиваются 80%, тогда как в развивающихся – 30%. Эта диспропорция недопустима. Нужно обеспечить раннюю диагностику, необходимые лекарства и качественное лечение с целью достичь глобальной выживаемости не менее 60% к 2030 году. Ни одна семья не должна выбирать между лечением и питанием, ни один ребенок не должен быть лишен доступа к медицинским услугам», – заявил председатель 81-й сессии Генассамблеи ООН Халилур Рахман.

В видеообращении к гостям форума гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о своем визите в онкологический центр в Ташкенте, где он встретил детей, проходящих лечение от рака. Даже находясь в больнице, они продолжали выполнять школьные задания и говорили о том, чем хотели бы заниматься во взрослой жизни. Помочь ребенку победить тяжелую болезнь, чтобы тот нашел свое место в мире, – работа, которая требует волевых решений.

Найти эти решения, обмениваясь опытом, и попытались эксперты на площадке онкоконгресса. «Татар-информ» уловил самые интересные моменты этих обсуждений.

Михаил Мурашко Фото: max.ru/minzdrav_ru

«В регионах доступны инновационные методы лечения»

Мировая медицинская общественность отмечает успехи России в лечении детской онкологии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в стране выздоравливают порядка 83% маленьких онкопациентов. При ряде заболеваний, таких как ретинобластома, нефробластома, выживаемость превышает 98%.

«Сегодня высокие результаты лечения онкологических заболеваний у детей достигаются за счет того, что вне зависимости от региона проживания у нас доступны инновационные методы лечения», – подчеркнул министр.

Российскими медиками накоплен огромный опыт иммунотерапии при опухолях мягких тканей и костей. Всем детям с саркомой кости после операции устанавливают растущие эндопротезы, которые не мешают активному образу жизни.

Говоря о развитии хирургических методов лечения, министр указал на роботизированную хирургию, причем с использованием техники отечественного производства. В целом объемы высокотехнологичной помощи детям выросли за последние пять лет почти на 20%.

«В России есть фонд "Круг добра", который обеспечивает доступ к самой современной терапии для детей. Фонд финансирует инновационные технологии, что подталкивает наши разработки. Также сегодня в стране создаются реабилитационные центры, где отработаны в том числе семейные форматы реабилитации», – добавил Михаил Мурашко.

Ключевую роль в повышении доступности онкопомощи играют крупные национальные медицинские центры. Мурашко отметил Центр Димы Рогачева, НМИЦ имени Блохина, а также региональные клиники Татарстана и Башкортостана.

В России сегодня обучаются медицине студенты из 160 государств, и это огромный вклад в глобальную систему помощи.

«Российская Федерация, обладая уникальными способностями в оказании помощи и в обучении, конечно, всегда будет рада протянуть руку помощи как специалистам, так и пациентам», – заключил министр здравоохранения.

Акмарал Альназарова Фото: investinchildren.uz

На конгрессе предложили создать регистр доноров костного мозга Центральной Азии

«Многие детские опухоли редки и требуют внедрения сложных технологий и специализированных компетенций. Ни одна страна не может сегодня самостоятельно решить все эти задачи», – подчеркнула министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

Казахстан предложил сосредоточить совместную работу на нескольких направлениях. Среди них – общие регистры пациентов, которые позволят сравнивать результаты и видеть, на каком этапе происходит больше всего потерь. Также перспективным проектом представитель Казахстана считает создание регистра доноров костного мозга в Центральной Азии.

«Из 58 неродственных трансплантаций казахстанским детям 43 были выполнены от зарубежных доноров. Объединение усилий с Всемирной сетью доноров, насчитывающей более 44 миллионов человек, позволит находить донора быстрее и дешевле», – считает глава Минздрава Казахстана.

Акмарал Альназарова предложила совместно развивать клеточные технологии. Опыт университетской клиники Барселоны показывает, что производство CAR-T-клеток можно наладить на месте, и это гораздо дешевле, чем использование промышленных препаратов.

«Я предлагаю создать региональную систему внешней оценки качества и сеть референс-лабораторий, работающих по международным стандартам. Это не самая затратная мера, но она напрямую спасает жизни, исключает вероятность ошибки в анализах», – добавила Альназарова.

Прозвучали и предложения по локализации производства лекарств, взаимному признанию регистрационных удостоверений, совместным закупкам в рамках Организации тюркских государств. И, конечно, об объединении клинических исследований.

«Сегодня в Казахстане и Узбекистане вместе зарегистрировано лишь четыре клинических исследования с участием детей, страдающими заболеваниями крови. Тогда как в Турции их более 200. По отдельности каждая наша страна слишком мала для международных исследований», – заметила спикер.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

От разрозненных учреждений к единой онкослужбе: опыт Узбекистана

Представители страны – хозяйки конгресса подробно рассказали о том, какой путь проделала онкологическая служба Узбекистана за последние годы. Это поистине большой путь, поскольку еще 10 лет назад помощь детям с онкологией оказывалась в разных учреждениях, не связанных между собой. Данные оставались разрозненными, национальная статистика – недостаточной.

«Перед нами стояла принципиальная задача – превратить совокупность учреждений в самостоятельную службу, способную нести ответственность за конечный результат в масштабе страны. Без этого невозможно точно определить, какие звенья нуждаются в первоочередных инвестициях», – объяснила онколог, профессор Джамила Полатова.

Поворотным моментом стал 2021 год, когда на высшем государственном уровне были приняты решения, положившие начало формированию самостоятельной национальной детской службы. Самостоятельная структура позволила наконец объективно оценить состояние службы и выявить проблемы. И данные оказались тревожными. Доля пациентов с первой и второй стадиями рака в 2023 году составляла 23%, тогда как с четвертой – более 70%. Одногодичная выживаемость составляла 37% при онкологических заболеваниях и 13% при гематологических.

В прошлом году была утверждена Национальная стратегия по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы. О том, как стратегия реализуется на практике, на полях конгресса рассказал министр здравоохранения Узбекистана Элдор Адилов.

«Мы активно внедряем современные методы диагностики и лечения. Уже достигнуты результаты. Если раньше после выявления первых признаков заболевания до начала специализированного лечения могли проходить месяцы, то сегодня во многих случаях этот срок сократился до нескольких недель», – заявил министр.

Создаются центры, которые не только увеличивают возможности госпитализации детей с онкологией, но и усиливают диагностический и учебный потенциал всей региональной педиатрии.

«Наша задача – приблизить сложные методы лучевой диагностики, радиотерапии и других видов высокотехнологичного лечения к месту проживания ребенка. Чтобы качество помощи в регионе соответствовало единым национальным стандартам и семья не была вынуждена всякий раз обращаться в столицу. Предусмотрены опорные высокотехнологичные площадки в Ташкенте и межрегиональные центры в Самарканде, Бухаре, Каракалпакстане и других регионах», – рассказала Джамила Полатова.

Более чем вдвое расширен перечень противоопухолевых препаратов, предоставляемых за счет государства. Благодаря этому сегодня необходимыми лекарствами обеспечивается примерно 9 из 10 детей, тогда как раньше их получал лишь почти каждый третий ребенок, заметил Адилов. Разрозненная закупка препаратов медучреждениями ушла в прошлое – теперь процесс централизован и опирается на объективные данные.

«В Узбекистане развивается специализированная паллиативная помощь и образовательные программы для детей, находящихся на длительном лечении», – рассказал глава Минздрава Узбекистана.

Борьба с детским раком требует объединения усилий государств, отмечают спикеры. Одним из наиболее значимых решений стало создание Международного академического хаба по детскому раку на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Узбекистане. Там будет представлена передовая клиническая практика, будут вестись совместные научные исследования и подготовка высококвалифицированных специалистов.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Отказы от лечения и хаос в статистике – тернии онкологии в развивающихся странах

Детский онколог из африканской страны Гана Нихад Салифу рассказала, что ее родина также перешла от разрозненных клинических услуг и ограниченного сбора данных к скоординированной национальной политике.

«Ежегодно в стране ожидается около 1500 случаев детского рака; диагностируется примерно 500. Это значит, что существующие службы выявляют около 30% предполагаемой заболеваемости, что подчеркивает необходимость расширения раннего выявления и направления», – рассказала она.

Доктор Салифу озвучила шокирующие данные: в 2024 году едва ли не треть родителей онкобольных детей в Гане отказались от лечения. Главный барьер – стоимость терапии. Ситуацию пытаются переломить. Детский рак стал приоритетом для недавно созданного Фонда медицинского доверия Ганы. Ребенок даже с подозрением на онкологию теперь попадает в медицинский центр, где действует фонд. Его сопровождают и проводят необходимые обследования за счет фонда.

Самый показательный пример – история больницы города Аккра, где и работает Нихад Салифу. В 2023 году уровень отказа от лечения здесь составлял около 7%.

«Мы поняли, что многие семьи сталкиваются не только с расходами на медицинскую помощь, но и с транспортными, пищевыми и жилищными проблемами – социальными барьерами. Поэтому мы ввели комплексную поддержку ухода. Результаты оказались вдохновляющими: отказ от лечения снизился примерно до нуля в 2024 году и остается на этом уровне», – рассказала Салифу.

В Шри-Ланке более двадцати лет существует национальный раковый регистр. Он фиксировал случаи заболевания, но не отражал данные по благополучным и смертельным исходам болезни. А главное – он использовал кодировку, предназначенную для взрослых форм рака и для детских диагнозов.

«В итоге число неуточненных диагнозов достигало 72%. То есть врачи не понимали, с чем именно имеют дело. Объединение детских и взрослых случаев в одну группу затрудняло принятие осмысленных клинических решений», – объяснил врач-онколог из Шри-Ланки Санджива Гунасекера.

Перелом наступил, когда Шри-Ланка присоединилась к Глобальной инициативе по борьбе с детским раком. ВОЗ и ее партнеры предоставили финансовую и техническую поддержку. Страна перешла на систему ICCR – Международный регистр детского рака.

«Доля неклассифицированных диагнозов снизилась с 72% до 23%. Это позволило опубликовать первый специализированный отчет по детскому раку в Шри-Ланке. И главное – появились данные о выживаемости. Для страны с ограниченными ресурсами, которой мы и являемся, у нас приемлемый уровень», – отметил Санджива Гунасекера.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мы создали место, где страдания ребенка и родителей облегчают»

Как бы прискорбно это ни было, не всегда усилия медиков заканчиваются победой над тяжелым недугом. Не все пациенты с онкологией остаются живы. Их страдания может облегчить паллиативная помощь. Потребность в таком уходе удовлетворяется примерно у 1 из 10 человек, следует из данных представителей ВОЗ. Реальное количество взрослых и детей в мире, которым такой уход требуется, трудно оценить точно.

Создатель первого детского хосписа «Таскин» в Узбекистане Рустам Норбаев отметил: когда говорят о тяжелобольном ребенке, речь идет и о самом пациенте, и о его семье. Именно с этого, по его словам, начинается паллиативная помощь.

«Создавая хоспис, мы стремились организовать место, где страдания ребенка облегчают, где мама или папа могли бы получить ответы на тяжелые вопросы. Однажды к нам пришел ребенок и рассказал, что у него есть мечта – поплавать в бассейне. Просто поплавать. Очень простая мечта. Наша команда помогла это сделать, и его мама вспоминала этот день как самый счастливый за время болезни. У ребенка тяжелое заболевание, но детство все еще продолжается», – рассказал он.

Сегодня в Узбекистане создана единая система паллиативной службы, которая объединила медиков и социальные службы. Появилась электронная платформа, которая позволяет видеть действия каждого пациента. Сегодня в планах – открытие отделений паллиативной помощи в каждой области, создание первичных центров в многопрофильных больницах. И главное – обучение специалистов.

Супруга главы Башкортостана, благотворитель Каринэ Хабирова рассказала об истории создания хосписа в Уфе. Идея пришла от женщин, которые воспитывают тяжелобольных детей, с просьбой: нужно место, где ребенок может получить помощь, а мама – передохнуть, научиться уходу и получить консультацию. Глава республики поддержал инициативу.

«Мы изучали опыт европейских стран, Соединенных Штатов, Великобритании, скандинавских стран. Но, как показала практика, не бывает системы, которую можно взять и перенести на свою территорию, чтобы сразу получить прекрасный результат. Открылись в июле 2023 года. За это время в стационаре побывали 256 детей», – сказала Хабирова.

Сегодня в хосписе есть не только медицинские сотрудники. Немедицинскую помощь оказывают координаторы, которые выявляют потребности семьи: не всегда мама знает, что на самом деле необходимо. Может быть, появились новые средства ухода, новые технологии, которые облегчат жизнь ребенка. Выездная паллиативная служба приезжает домой к подопечным – не только в город, но и в районы. Уфимский хоспис является площадкой обучения как для врачей паллиативной помощи, так и для родителей по уходу.

К слову, именно опыт Уфы использовали в Узбекистане, когда был задуман первый государственный детский хоспис в Самарканде. Строительство сегодня идет полным ходом. Открытие состоится весной следующего года, и коллеги из Башкирии надеются на нем присутствовать.

«Мы всегда рады помочь, ведь у детской боли нет национальности, а у милосердия не должно быть расстояния», – заключила Каринэ Хабирова.