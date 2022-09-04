Ожидания споткнулись о реальность: почему «Ак Барс» Олега Знарка не готов к сезону

«Динамо» доминировало практически весь матч Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» не понравился еще на домашнем турнире

Нет, все-таки мы не ошиблись. Сегодняшнее безвольное поражение (0:2) «Ак Барса» в матче с «Динамо» подтвердило впечатления нашего издания от игры казанцев на домашнем предсезонном турнире. Просто у бело-голубых хватило хладнокровия довести победный матч до логического завершения. А у «Салавата Юлаева» задрожали коленки.

Это будет неприятно принять болельщикам «Ак Барса», но вчера «Динамо» доминировало практически весь матч. Если бы не Тимур Билялов, то игру можно было бы завершать еще во втором периоде.

Впрочем, полевые игроки «Ак Барса» настрой своего голкипера не поддержали. Даже акцентированного финишного навала на ворота «Динамо» не случилось.

«Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти. Шипачев и Войнов? Не получилось забить, они создавали моменты. Были выходы 2 в 1, хотели в пустые забить, сыграть красиво. К сожалению, красиво не получилось», – сказал наставник «Ак Барса» Олег Знарок после матча.

Если бы не Тимур Билялов, то игру можно было бы завершать еще во втором периоде Фото: ak-bars.ru

Руки не из того места росли не только у Кагарлицкого

Конечно, наставник «Ак Барса» не мог прямо сказать, что все в этом матче было для его команды плохо. Но как это назвать, если из всего богатства звезд на льду лучшими в его команде были Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Никита Дыняк?

Куда точнее своего тренера высказался форвард первого звена «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. Забегая вперед, у звездной тройки нападения «Ак Барса» в этот вечер мало что получалось.

«Счет 0:2, у меня «минус 2», что еще сказать. Всё на табло, и по факту проиграли, оценивать нечего, ничего хорошего. Что не получалось? Голы забивать – моментов много, а мы не реализовываем. Чего-то не хватает.

Три момента было хороших, руки пока не оттуда растут, видимо. Буду исправлять, нужно было забивать в тех моментах, после игры уже не забить. Посмотрим, первая игра еще, но результат неутешительный. Будем разбираться», – пообещал Кагарлицкий.

Команду на лед вчера вывел Вадим Шипачев Фото: ak-bars.ru

Шипачеву капитанская нашивка в «Ак Барсе» удачи не принесла

Накануне он лично запорол пару моментов, позволявших сравнять счет в третьем периоде. Но куда больше претензий к капитану команды. Да, вместо болеющего Даниса Зарипова команду на лед вчера вывел Вадим Шипачев. И сыграл совсем не так, как ждут от лидера и одной из главных звезд команды.

Один из лучших форвардов КХЛ передерживал шайбу, ошибался в передачах и не создавал остроту в большинстве. Более того, в двух атаках его неточные и даже пижонские передачи сорвали «Ак Барсу» шансы уйти от поражения.

«Не получилось забить голы, даже в моменте с выходом «2 в 1» Димка (Кагарлицкий) отдал пас, я хотел ему вернуть шайбу, но попал в крагу. Считаю, что нам нужно забивать – если не идут красивые голы, то надо «с мясом» занести шайбу. Нет голов – нет побед. Моменты были и у нас, и у «Динамо». Иван Игумнов забил красивый гол, а нам не удалось. Будем работать», – пообещал Шипачев.

Александр Радулов ощутимо нервничал Фото: ak-bars.ru

Радулов потяжелел даже для КХЛ

Не лучшим образом сыграл и самый звездный новичок «Ак Барса» Александр Радулов. Он заметно проигрывал в скорости и своим партнерам, и оппонентам из «Динамо». И ощутимо нервничал.

Запомнился момент на старте второго периода, когда тяжелого Радулова обокрал игрок «Динамо», и Александр грубо нарушил правила в чужой зоне. Бело-голубые большинство не реализовали, но после того эпизода прочно завладели инициативой.

Поразительно, но пока именно Радулов и Шипачев выглядят самые хрупкими элементами пазла топ-6 «Ак Барса». Во времена Дмитрия Квартальнова звено было бы разбито еще после Кубка Танеко. Но Знарок выдерживает паузу и намерен продолжать в том же духе. Не забывает тренер и шутить.

Олег Знарок: «Если дергаться, ничего хорошего не получится – нужно немножко подождать» Фото: ak-bars.ru

Знарок не хочет тасовать звенья, но Галиеву нужны другие партнеры

«Мы думали, что в последних предсезонных матчах у нас что-то начало проявляться. Но еще не вкатились. У нас первое звено внушительно? Сам побаиваюсь. Изменения в первое звено? Я понимаю, о чем вы говорите. Если дергаться, ничего хорошего не получится – нужно немножко подождать. Мы неправильно играли, не получилось подержать шайбу, моменты были, но единичные», – говорил Знарок.

В принципе, позиция выглядит здравой, и делать выводы по составу первого звена явно рано. Тем более накануне ни одна другая тройка не смогла записать себе матч в актив. Вратарь Тимур Билялов, по сути, боролся в одиночку.

С болезнью Кирилла Петрова потеряло в остроте и звено Семенова. Станислав Галиев пытался тащить игру тройки на себе, но форвард даже теоретически не может сам себе отдавать шайбу под бросок. Хотя местами снайпер пытался создавать моменты единолично. Наверное, Галиеву нужен в напарники по звену Шипачев или Радулов. У них вместе все равно получается не очень.

Станислав Галиев пытался тащить игру тройки на себе Фото: ak-bars.ru

Зарипов и Петров с ЦСКА не помогут, но есть козырь в лице Бурмистрова

Между тем Олег Знарок, отвечая на вопросы корреспондента «Татар-информа», подтвердил болезнь Кирилла Петрова и Даниса Зарипова и не смог назвать сроки выздоровления хоккеистов. Таким образом, у тренера не так много вариантов кардинально сменить состав перед игрой с ЦСКА.

Но они все же есть. Накануне не играл Александр Бурмистров, который в отличие от многих своих куда более звездных партнеров неплохо смотрелся на домашнем предсезонном турнире. Бурмистров не травмирован и просто не играл в соответствии с тренерским решением. Это после игры подтвердил и сам Знарок. С учетом вчерашней игры будет удивительно, если Александр не появится на льду в понедельник в матче против ЦСКА.

Тем более что накануне проблемы были не только у первого и второго звеньев атаки. В третьей линии абсолютно растворился в официальной игре главный герой межсезонья Кирилл Панюков. О его существовании на льду вспоминалось только в редких попытках «Ак Барса» реализовать большинство. Но и реализация лишнего у казанцев накануне не работала.

Молодежь приятно выделялась скоростями и напором Фото: ak-bars.ru

В матче с ЦСКА спасет лишь чудесное преображение

На фоне провала трех звеньев неплохо смотрелось молодежное звено Ильи Сафонова. Молодежь приятно выделялась скоростями и напором. Дмитрий Воронков местами затевал даже комбинационные нотки в игре. Но этого так и не хватило, чтобы открыть счет голам «Ак Барса» в новом сезоне.

В понедельник команду Олега Знарка ждет соперник еще серьезнее – действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА. Армейцы в стартовой игре разгромили (6:2) своих соперников по финалу плей-офф-2022 – магнитогорский «Металлург». Если игра казанцев волшебным образом не преобразится, то «барсы», скорее всего, начнут сезон с двух поражений подряд.

Фото на анонсе: ak-bars.ru