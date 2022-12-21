Метеоролог КФУ предупредил казанцев о ледяном дожде со снегом

Очередной циклон принесет к концу недели в Казань потепление, ледяной дождь и снег. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшую пятницу мы будем находиться под влиянием очередного циклона, будет потепление. В выходные дни в дневные часы ожидается ноль градусов. Среднесуточная теплая аномалия составит девять градусов. Ожидается оттепель, на нас работают Северная Атлантика и Средиземноморье», — пояснил ученый.

Метеоролог напомнил, что в начале декабря Казань находилась под влиянием сибирского антициклона, поэтому наблюдались устойчивые морозы и не было осадков.

«Потом погода взбесилась, к нам пошли южные циклоны со Средиземного моря. В пятницу вновь ожидается выход южного циклона, прогнозируется снег и дождь», — отметил Переведенцев.

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