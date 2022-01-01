Озеро Комсомольское в Казани станет местом притяжения «моржей» в январские праздники

Зимой озеро Комсомольское в казанском поселке Дербышки традиционно становится местом притяжения «моржей». В наступившем году, 6 января, руководство Дирекции парков и скверов Казани решило поддержать местное сообщество моржей и устроить большой праздник для всех любителей зимнего закаливания.

«В программе — купание в специально оборудованной купели, баня-бочка, а также концертная программа», — уточнил руководитель дирекции Роберт Гарипов.

Кроме того, в парках будут проходить уже знакомые жителям и гостям города мероприятия, которые проводятся в общественных пространствах не первый год.

Самый творческий фестиваль снеговиков в парке имени Урицкого также состоится 6 января. Участники слепят самых необычных снеговиков, а организаторы выберут самые креативные снежные фигуры и наградят их создателей.

Ранее ИА «Татар-информ» писало, как в Казани отметят Новый год.