Бесплатный цирк в парках, «дедморобус» и зимнее барбекю: как в Казани встретят Новый год

До празднования 2022 года осталось 12 дней. В преддверии новогодних каникул в мэрии Казани представили праздничную программу «Вот-вот», которая включит более 80 бесплатных мероприятий. Подробности — в обзоре ИА «Татар-информ».

«Главным центром притяжения, по традиции, станет площадь у центра семьи „Казан“»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Название программы призвано подчеркнуть приближение волшебного праздника

Зимнюю программу под названием «Вот-вот» представил директор Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов. Он отметил, что события помогут жителям и гостям города настроиться на новогодние праздники. Программа включает 87 бесплатных мероприятий, которые будут по 15 января.

«Предстоящая зима станет юбилейной для дирекции парков и скверов. Вот уже пятый год мы организуем насыщенную зимнюю программу в общественных пространствах Казани», — отметил спикер.

По словам Гарипова, нынешняя программа включит как знакомые традиционные мероприятия для жителей Казани, так и абсолютно новые. Название зимней программы «Вот-вот» призвано подчеркнуть приближение волшебного праздника, а вместе с тем подарить приятные впечатления гостям в парках.

Подготовка к зимнему периоду в парках Казани стартовала еще в ноябре, иллюминация украсила 16 общественных пространств, в 12 из них появились новогодние елки Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Подготовка к зимнему периоду в парках Казани стартовала еще в ноябре, иллюминация украсила 16 общественных пространств, в 12 из них появились новогодние елки. Официальные открытия начнутся с завтрашнего дня. С 21 по 27 декабря открытие елок пройдет в парках «Континент», «Калейдоскоп», имени Урицкого, имени Горького, «Крылья Советов», «Комсомолец», «Сосновая роща», сквере по ул. Мира, на бульварах «Ак чәчәкләр», по улице Фучика и главной городской елки у Центра семьи «Казан».

«Открытия елочных городков пройдут в обновленном формате и будут включать театрализованное представление для детей и взрослых, а также интерактивы от главных зимних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки», — уточнил Роберт Гарипов.

Впервые в зимнюю культурную программу вошла Русско-Немецкая Швейцария, где 17 декабря состоялась двухчасовая прогулка со скандинавскими палками по территории леса. Кроме того, в рамках серии спортивных мероприятий на набережной реки Казанки запланированы мастер-класс по управлению кайтами в парке «Манзара», зимний волейбол на волейбольной площадке у экстрим-парка «Урам» и лыжный турнир на территории будущего парка по ул. Гаврилова.

«Мы рассчитываем вовлечь горожан на территории будущих парков, чтобы оценить, как будут функционировать именно в зимнее время года», — рассказал глава ведомства.

Для любителей активного отдыха в общественных пространствах работают пункты проката лыж и тюбингов Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Для любителей активного отдыха в общественных пространствах работают пункты проката лыж и тюбингов. В Горкинско-Ометьевском лесу, парках Горького, «Крылья Советов», парке Победы, на территории озер Лебяжье и Комсомольское проложены освещенные лыжные трассы. Пункты проката лыж работают в Горкинско-Ометьевском лесу, парке Победы и на входной площадке лесопарка «Дубрава». Две бесплатные горки откроются на этой неделе в парках Горького и по ул. Мира. Покататься на коньках помимо катка на «Черном озере» можно будет в парках Горького, «Сосновая роща» и «Калейдоскоп».

Новогодняя ночь на «Черном озере» продлится до трех часов утра

Официальное открытие катка в казанском парке «Черное озеро» состоится 27 декабря. Вход на лед со своими коньками будет бесплатным.

«В этом году самому красивому городскому катку в парке „Черное озеро“ исполняется пять лет. В честь этого юбилея появится несколько обновлений. В этом зимнем сезоне на катке будут работать сразу два здания проката, а сцену мы впервые установим в центре самого катка», — рассказал Роберт Гарипов.

Для аренды в прокате можно будет воспользоваться 450 парами коньков — с 26-го по 47-й размеры. Для детей, которые еще не умеют держаться на льду, в прокате будут «помощники фигуриста», — специальные приспособления, с помощью которых они смогут научиться кататься.

В новогоднюю ночь в парке «Черное озеро» состоится праздничная концертная программа и трансляция новогодних обращений Президентов России и Республики Татарстан Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

До Нового года каток будет работать с 12.00 до 22.00 по будням, а в выходные дни — с 10.00 до 23.00. В новогодние каникулы здесь состоятся мастер-классы по фигурному катанию для детей, а также DJ-сеты и выступление музыкальных групп.

В новогоднюю ночь в парке состоится праздничная концертная программа и трансляция новогодних обращений Президентов России и Республики Татарстан. Арендовать коньки в новогоднюю ночь можно будет до 2.00, а сама программа будет идти до 3.00.

В главном здании проката в парке «Черное озеро» откроется корнер с сувенирной продукцией Дирекции парков и скверов Казани. Здесь горожане и туристы смогут приобрести теплые варежки, памятные сувениры из Казани и новогодние открытки.

Хедлайнерами зимней программы станет «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга

Впервые в рамках зимний программы в скверах и парках Казани выступит петербургский уличный «Упсала-цирк». Цирковые артисты представят свое шоу в шести общественных пространствах с 28 по 30 декабря в парке Горького, бульваре «Ак чәчәкләр», парке «Крылья Советов», набережной реки Казанки, парке Урицкого и Горкинско-Ометьевском лесу.

В состав труппы входят не только профессионалы, но и дети из неблагополучных семей и особенностями здоровья. Все они обучились цирковому мастерству.

Впервые в рамках зимний программы в скверах и парках Казани выступит петербургский уличный «Упсала-цирк» Фото: мэрия Казани

«Важно понимать, что это социальный проект. Опыт петербургского цирка является уникальным и важным. Именно поэтому мы инициируем встречу представителей „Упсала-цирк“ с работниками социальных учреждений Казани, которые в том числе работают с трудными подростками и детьми из неблагополучных семей», — отметил директор Дирекции парков и скверов.

Во встрече, которая состоится 28 декабря, примут участие активисты, деятельность которых связана с инклюзией. Представители «Упсала-цирк» поделятся опытом и расскажут о своей работе, а участники встречи смогут обсудить деятельность социальных учреждений и задать свои вопросы.

До парков можно будет прокатиться на «дедморобусе»

Еще одним новшеством для парков и скверов Казани станет запуск новогоднего экскурсионного маршрута на автобусе — «дедморобусе» «Парковый рейс». 5 января автобус проедет по городу, делая остановки на бульваре «Ак чәчәкләр», «Черное озеро», Лядской сад и Горкинско-Ометьевский лес.

Еще одним новшеством для парков и скверов Казани станет запуск новогоднего экскурсионного маршрута на автобусе — «дедморобусе» Фото: мэрия Казани

«Это первый экскурсионный маршрут на автобусе, чтобы познакомить жителей города и туристов с новогодним оформлением, подарить новый интересный опыт и праздничное настроение. Автобус проедет по городу, делая остановки в четырех общественных пространствах — бульваре „Ак чәчәкләр“, „Черное озеро“, Лядской сад, Горьковско-Ометьевский лес», — отметил Роберт Гарипов.

Участников ждет экскурсия, музыка, подарки и угощения. Регистрация будет открыта за несколько дней до события на страницах Дирекции парков и скверов в социальных сетях.

На озере Лебяжьем в этот же день, 5 января, состоится семейный лыжный турнир, а в Горкинско-Ометьевском лесу — татарский молодежный концерт.

На озере Лебяжьем 5 января, состоится семейный лыжный турнир Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Традиционный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет в новом формате. Его гостями станут локальные артисты из татарского музыкального инди-лейбла Yummy Music: группы „Оммаж“ и Noor, музыкантами Ильгизом Шайхразиевым, Fauzia и Said Olur», — отметил докладчик.

Помимо этого, в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет серия камерных концертов с атмосферой домашнего праздника, где прозвучат песни в акустическом исполнении. «Всего запланировано три квартирника с участием известных казанских музыкантов. Программу откроет выступление группы Juna, которая состоится 26 декабря», — отметил Роберт Гарипов. Следующие квартирники пройдут 7 и 15 января. Их имена будут анонсированы позднее.

Пожарить шашлык на набережной озера Кабан

С января 2022 года в тестовом режиме начнет работу барбекю-зона на набережной озера Кабан. «Мы решили изучить запросы горожан на работу этого сервиса зимой», — поделился руководитель Дирекции скверов и парков.

С января 2022 года в тестовом режиме начнет работу барбекю-зона на набережной озера Кабан Фото: мэрия Казани

1 января в парке «Крылья Советов» пройдет концерт «Голубой огонек», где казанцы и гости города смогут окунуться в атмосферу любимых советских фильмов.

Со 2 января в восьми общественных пространствах — бульваре «Ак чәчәкләр», парке «Калейдоскоп», сквере по улице Мира, бульваре по улице Фучика, парке Урицкого, парке у ЖК «Салават Купере», парке «Континент» и парке Горького пройдут спектакли «Молодежного театра на Булаке» для самых юных гостей и горожан. Артисты представят сказку «Новый год в Заполярье!».

На озере Комсомольском 6 января устроят большой праздник для любителей зимнего закаливания. В программе — купание в специально оборудованной купели, баня-бочка, а также концертная программа.

В парке Урицкого в этот же день запланирован фестиваль снеговиков, участники которого должны будут слепить снежные фигуры. Авторам самых креативных фигур вручат подарки.

Кроме того, в общественных пространствах, кафе, ресторанах, выставочных центрах и музеях города будет распространяться бесплатный буклет на русском и татарском языках с полным расписанием новогодней программы в парках.

Все мероприятия в парках пройдут с учетом требований Роспотребнадзора. «Призываем посетителей парков не забывать о мерах безопасности, надевать маски при входе в здание, соблюдать социлальную дистанцию», — призвал Роберт Гарипов.

Центральную елку у «Чаши» откроют 24 декабря

Какие праздничные программы затронут казанцев вне парков и скверов, рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов. Он отметил, что в татарстанской столице уже стартовал предновогодний марафон праздничных ивентов. На прошлой неделе Казань посетил всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

По словам спикера, в последнюю декаду уходящего года и до окончания новогодних праздников в столице Татарстана состоятся 160 уличных мероприятий. В каждом районе города в ближайшие дни заработают десятки интерактивных площадок с елками, зимними городками и забавами.

В последнюю декаду уходящего года и до окончания новогодних праздников в столице Татарстана состоятся 160 уличных мероприятий Фото: мэрия Казани

На этой неделе казанцев ждет окончательное погружение в атмосферу праздника благодаря работе 115 елочных комплексов и 400 мероприятиям в учреждениях культуры Казани. Данные события запускаются с сегодняшнего дня и продлятся до окончания январских новогодних каникул.

«В сквере Зайни Султана откроется 15-метровая елка, путь к которой проложен через сказочный арочный туннель, украшенный гирляндами и лапником. Гостей ждут необычные фотозоны, телега с подарками, фудкорт, а также детская игровая площадка с деревянными горками напротив мечети Марджани», — рассказал об одном из множества запланированных мероприятий Азат Абзалов.

Он добавил, что 23 декабря состоится открытие новогодней елки на Комсомольской площади в Дербышках. Гостей порадуют концертной программой, зимними забавами, пригласят в домик Деда Мороза, где можно будет сфотографироваться всей семьей. Здесь же пройдет акция «Добрая почта», посвященная сохранению доброй традиции почтовой переписки.

«Зимняя красавица-елка будет установлена и в сквере на Советской площади. Открытие с полноценной программой для детей и взрослых запланировано на 26 декабря. Кроме того, новогодний символ впервые установят в сквере Карбышева. Помимо елки, городок украсят праздничные инсталляции», — рассказал Абзалов.

Центральная елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов откроется 23 декабря в парке «Крылья Советов». На сценической площадке возле елки состоится интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. В парке будут работать карусели, а по аллеям можно будет прокатиться на музыкальном паровозе.

Кульминацией предновогоднего марафона станет открытие 35-метровой елки у центра семьи „Казан“ 24 декабря Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Центральные новогодние площадки также откроются в Вахитовском и Приволжском районах города. На площадки перед КЦ „Чулпан“ установлена 14-метровая елка, открытие которой состоится уже сегодня в 16:30. Впервые 9-метровая ель появится в сквере „Авангард“: праздник двора с участием творческих коллективов здесь запланирован на 22 декабря. На следующий день, 23 декабря, свои огни зажжет елка в сквере у Филармонии. Здесь аллеи будут украшены символикой района и города», — сообщил Азат Абзалов.

По его словам, еще одной площадкой новогоднего настроения станет парк «Сосновая роща» возле ДК Химиков. Там заработают 20-метровая искусственная елка, каток с прокатом коньков и ледовый лабиринт. Открытие данного новогоднего комплекса запланировано на 27 декабря.

«Главным центром притяжения, по традиции, станет площадь у центра семьи „Казан“. На ней уже установлена завоевавшая популярность елка высотой 35 метров со светодинамическим оформлением и анимированным куполом для проведения шоу. Кульминацией предновогоднего марафона станет ее открытие 24 декабря. Здесь развернутся праздничные торговые ряды, оформленные городской символикой и иллюминацией. В основе концепции — интерактивные мероприятия, посвященные Году цифровизации в республике», — заключил Азат Абзалов.