В Челнах количество заразившихся Covid-19 выросло вдвое

В Набережных Челнах темпы прироста коронавирусной инфекции вдвое превысили показатели прошлой недели. Если раньше Роспотребнадзор обрабатывал по 20–25 оперативных донесений о лабораторно подтвержденных случаях инфекции, то теперь 50 и выше. Об этом на аппаратном совещании доложил главный санитарный врач Челнов Ильгизар Бариев.

«Соблюдение всех антиковидных мер остается актуальным. Это соблюдение дистанции, антиковидного режима, ограничение массовых мероприятий», — отметил он.

Особое внимание уделяется утреннему фильтру в дошкольных учреждениях, школах, ссузах и вузах. «Наша задача не допустить больного ребенка или температурящего работника в коллектив. Новый [штамм] „омикрон“ настолько заразен, что если заболеет один ребенок, то заболеет весь класс», — пояснил Бариев.

На сегодняшний день идет работа с директорами и заведующими образовательных организаций. «Акциентируем их внимание на необходимости проведения всех этих мероприятий», — подчеркнул докладчик.

На 23 января в Набережных Челнах зарегистрировано 6 006 случаев коронавирусной инфекции. Показатель составляет 1143,2 на 100 тысяч населения.