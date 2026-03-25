Охоту на медведя в отдельных хозяйствах Татарстана могут открыть в новом сезоне

Медведь, замеченный в Буинском районе РТ в 2024 году

В отдельных охотхозяйствах Татарстана в новом сезоне могут разрешить охоту на бурого медведя, недавно выведенного из Красной книги РТ. Об этом сообщил сегодня начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Есть определенный норматив для добычи медведя – до 10%. То есть в охотничьем хозяйстве или в общедоступном угодье должно быть не менее четырех медведей, чтобы можно было добывать одного. Мы будем собирать заявки с охотпользователей. И если они подадут заявки, то будем готовить квоту по медведю. Далее последует экологическая экспертиза, согласование с Минприроды России, утверждение лимита», – рассказал он.

По данным Чиспиякова, в Татарстане обитает около 70 медведей. Хищники заходят на территорию республики из соседних регионов. В последние годы наблюдается рост их количества. В прошлом году косолапых встречали в Дрожжановском, Бугульминском и Азнакаевском районах.