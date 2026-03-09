Лоси достигли предела, а медведи стали трофеями: Татарстан завершает «лесную перепись»

Зимний маршрутный учет диких животных подходит к финишу в Татарстане. В этом году он проходил в экстремальных погодных условиях. Как изменилась в лесах численность зайцев, лосей и косуль, какие «новоселы» там появились, когда разрешат охоту на медведей и как егеря справляются с аномальными сугробами, узнал «Татар-информ».





Охотничьи ресурсы республики находятся в стабильном состоянии и опасений не вызывают

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для учета обитателей леса используют методику с 90-летней историей

Один из важнейших этапов экологического мониторинга – зимний маршрутный учет диких животных – завершится 15 марта в Татарстане. Полевые работы, стартовавшие 15 января, к концу февраля были выполнены более чем на 90%. На основе полученных данных будет определена численность 19 видов зверей и птиц, что напрямую повлияет на определение лимитов и объемов их добычи в предстоящих охотничьих сезонах.

Как сообщил «Татар-информу» начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков, методика зимнего маршрутного учета (ЗМУ) не теряет актуальности почти век – ее основы были заложены еще в 1930-х годах. Ее уникальность заключается в сочетании простоты и высокой точности.

«Методика позволяет одновременно учитывать почти два десятка видов животных. Животные, ведущие активный образ жизни зимой, оставляют следы на снегу. Задача учетчика – зафиксировать количество пересечений этих следов на маршруте за одни сутки, а также отметить визуальные встречи с птицами», – пояснил Чиспияков.

Процесс требует дисциплины: учетчик проходит маршрут, средняя длина которого составляет 10 км, дважды. В первый день все старые следы затираются лыжами или вручную. Через 24 часа специалист возвращается на тот же путь и фиксирует только свежие отпечатки, появившиеся за сутки.

Ринат Чиспияков: «Животные, ведущие активный образ жизни зимой, оставляют следы на снегу. Задача учетчика – зафиксировать количество пересечений этих следов на маршруте за одни сутки» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Полторы тысячи маршрутов егеря и охотники проходят на лыжах

Масштаб работ впечатляет: в Татарстане заложено около полутора тысяч постоянных маршрутов. Они распределены по республике равномерно и охватывают все типы местообитаний – от густых лесов до открытых полей.

В переписи лесного населения задействован внушительный десант: работники охотничьих хозяйств, егеря, общественные инспекторы и опытные охотники-добровольцы. Большинство маршрутов проходят на лыжах.

«Методика ЗМУ утверждена для всей России и применяется во всех регионах с устойчивым снегом – от Калининграда до Камчатки. Там, где снега нет, используют альтернативы: авиаучет, фотоловушки или анкетирование, но для наших широт именно ЗМУ остается самым оптимальным инструментом», – отметил Чиспияков.

Лесная статистика: население стабильно

Данные полевых выходов подвергаются сложной математической обработке. Учитываются так называемые пересчетные коэффициенты, которые зависят от суточной активности каждого вида. Например, заяц может пробежать за ночь километры, рысь перемещаться менее интенсивно.

По результатам предыдущего года популяции основных видов в Татарстане выглядят следующим образом:

Копытные: лось – 15,8 тыс. особей, косуля – 16,8 тыс. особей;

лось – 15,8 тыс. особей, косуля – 16,8 тыс. особей; Зайцы: русак – 41,3 тыс., беляк – 10 тыс.;

русак – 41,3 тыс., беляк – 10 тыс.; Хищники и пушные: рысь – 120 особей, сурок-байбак – 21,8 тыс.;

рысь – 120 особей, сурок-байбак – 21,8 тыс.; Птицы: куропатка – 175,5 тыс., глухарь – 2,7 тыс. особей.

Ринат Чиспияков подчеркнул, что численность животных в республике остается стабильной, а фиксируемые изменения укладываются в рамки естественных природных колебаний.

«Новоселы» – алтайский марал и пятнистый олень – осваиваются в лесах Татарстана Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

В лесах Татарстана осваиваются пятнистые «новоселы»

По словам специалиста Госкомитета РТ по биоресурсам, в целом многолетний рост численности основных копытных в республике начал стабилизироваться. Если по косуле «еще есть потенциал для увеличения популяции», то перепись лосей показывает, что в Татарстане они достигли своего природного предела.

«По лосю численность уже максимально возможная для республики. Примерно такое же количество было и в прошлом году – около 16 тысяч особей, и на этой отметке она остановилась. А вот косуля к 16 тысячам только подошла, и здесь мы еще ожидаем роста», – пояснил спикер.

В этом году охотоведы «Татохотрыболовобщества» зафиксировали на маршрутах нетипичного для северных районов республики гостя.

«Первый год на маршруте в Елабужском районе нам попался олень. Это связано с тем, что их начали активно выпускать в вольную среду», – рассказал охотовед «Татохотрыболовобщества» Олег Скопьюк.

«Новоселы» – алтайский марал и пятнистый олень – осваиваются в лесах Татарстана. Их выпустили в дикую природу недавно, поэтому рост идет небольшими темпами. Охота на них разрешена, но крайне ограничена: добыча ведется точечно, буквально в одном-двух хозяйствах.

Медведь перешел из Красной книги в список трофеев

Из Красной книги Татарстана из-за роста численности популяции недавно вывели бурого медведя. Теперь косолапый официально считается охотничьим ресурсом, однако это не означает, что охота на него станет массовой.

«Медведя из Красной книги вывели, но он остается лимитируемым видом. Возможность открыть охоту на него в отдельных хозяйствах есть, но все зависит от самих охотпользователей. Если они подадут заявку, будем открывать. В прошлом году численность не позволила этого сделать», – отметил Чиспияков.

Из Красной книги Татарстана из-за роста численности популяции недавно вывели бурого медведя Фото: © Дмитрий Третьяков / РИА Новости

Ожидается, что сезон охоты на медведя может стартовать в августе. Ринат Чиспияков считает, что в первые годы охотники, скорее всего, будут относиться к этому виду с опаской – это новое и специфическое направление для региона.

Олег Скопьюк заметил, что этот вид будет востребован у некоторых охотников, когда Госкомитет РТ по биоресурсам официально откроет сезон.

«Сейчас многие охотники из Татарстана ездят за медведем в Удмуртию или Кировскую область. Но зачем куда-то ехать, если у нас в республике плотность медведя уже позволяет проводить такую охоту? Думаю, в первые годы люди будут относиться к этому с опаской, как к новшеству, но спрос будет однозначно», – пояснил специалист.

Заяц-беляк под защитой, а кабан – «под санкциями» из-за АЧС

Ситуация с зайцами в Татарстане двоякая. Заяц-русак «чувствует себя отлично и является объектом массовой охоты». А вот его собрат беляк до сих пор находится в Красной книге.

«Несколько лет назад мы были вынуждены занести беляка в Красную книгу из-за критического сокращения численности. Сейчас по результатам учетов видим небольшой рост, но охота на него по-прежнему закрыта», – подчеркнул Чиспияков.

Снижение поголовья кабана связано с жесткими ветеринарными требованиями по профилактике африканской чумы свиней Фото: © Дмитрий Донской / РИА Новости

Особое внимание уделяется кабанам. Их численность регулируется на федеральном уровне из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС).

«Снижение поголовья кабана связано с жесткими ветеринарными требованиями по профилактике африканской чумы свиней (АЧС). Согласно директиве, в охотничьих угодьях должна поддерживаться минимальная плотность: не более одной особи на 4 тысячи гектаров. Регулирование численности происходит как через любительскую, так и через спортивную охоту», – сказал Олег Скопьюк.

Разрешения на охоту на сурка выдают за один час

Аналогичная работа ведется и по лисице: ее численность стараются держать на уровне 5 тысяч особей, так как она является главным переносчиком бешенства. Роста заболеваемости бешенством в хозяйствах «Татохотрыболовобщества» не зафиксировано, хотя в Зеленодольском районе был отмечен спорный случай с домашней собакой, предположительно имевшей контакт с лисой.

Подводя итоги, Ринат Чиспияков отметил, что охотничьи ресурсы республики находятся в стабильном состоянии и опасений не вызывают. Всего в Татарстане обитает 81 вид таких животных. Самыми массовыми и доступными видами для охотников остаются зайцы и водоплавающая дичь. На лося и косулю охотятся реже и в основном большими бригадами по 10 человек.

Интересный факт: в Татарстане огромной популярностью пользуется сурок-байбак. Несмотря на то что участков для охоты на него немного, спрос колоссальный.

«Разрешения на сурка раздаются буквально в течение одного часа», – отметил Чиспияков.

Прошедшая зима выдалась в Татарстане рекордно снежной, что создало некоторые трудности для лесной переписи Фото: © Андрей Зима / РИА Новости

Учет продолжается в условиях «снежного апокалипсиса»

Прошедшая зима выдалась в Татарстане рекордно снежной, что создало некоторые трудности для лесной переписи. Глубина снежного покрова на многих маршрутах сделала их почти непроходимыми.

«Мы предвидели это и рекомендовали начать работы сразу 15 января. Благодаря этому большую часть из 1500 маршрутов удалось пройти до основных снегопадов. Сейчас план почти выполнен, осталось «добить» буквально последние участки», – сообщил Ринат Чиспияков.

Всего в зимнем учете по всей республике задействовано около 500 человек – это егеря 104 охотхозяйств республики, сотрудники заказников и добровольцы. К примеру, в распоряжении «Татохотрыболовобщества» 1 млн 65 тыс. гектаров угодий в 19 районах республики. В полевых работах на территориях старейшего в республике общества задействовано около 70 профессиональных егерей и внештатных специалистов.

«Учет проводится на лыжах. Егеря – люди привыкшие, им любая погода нипочем. Учет продлится до 15 марта, но мы постарались закрыть большинство маршрутов раньше, до начала активных оттепелей и метелей», – подчеркнул Скопьюк.

На сегодняшний день в обществе официально числится более 7 тысяч охотников. Все данные, собранные в ходе ЗМУ, будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам. А Госкомитет, в свою очередь, обработает и перенаправит собранную по районам информацию в виде сводного отчета в Минприроды России.

Но зимний маршрутный учет лишь часть большой работы. В течение года Госкомитет РТ по биоресурсам проводит специализированные мониторинги: отдельно считают бобров, барсуков, сурков и водоплавающую дичь. В летний и осенний периоды планируется проведение еще 13 видов различных учетов.