Охотовед: В лесах Татарстана осваиваются алтайский марал и пятнистый олень

В этом году в ходе зимнего маршрутного учета охотоведы «Татохотрыболовобщества» зафиксировали на маршрутах нетипичного для северных районов республики гостя. Об этом «Татар-информу» сообщил охотовед «Татохотрыболовобщества» Олег Скопьюк.

«Первый год на маршруте в Елабужском районе нам попался олень. Это связано с тем, что их начали активно выпускать в вольную среду», – рассказал он.

По его словам, «новоселы» – алтайский марал и пятнистый олень – осваиваются в лесах Татарстана. Их выпустили в дикую природу недавно, поэтому рост идет небольшими темпами. Охота на них разрешена, но крайне ограничена: добыча ведется точечно, буквально в одном-двух хозяйствах.

