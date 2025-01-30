Охотников обяжут проходить тест по аналогии с экзаменом в ГИБДД

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С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в Федеральный закон «Об охоте». Люди, получающие охотничий билет, будут обязаны пройти обучение и тестирование, включающее 100-200 вопросов. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков на итоговой коллегии в Казани.

«Все это позволит снизить риски нарушений. Для выполнения требований федерального законодательства по проверке знаний потребуется оснастить специально оборудованный кабинет», — сказал он.

По данным Баткова, Госкомитет РТ по биоресурсам планирует приобрести автоматизированный программный комплекс. Предполагается, что будущие охотники будут проходить тестирование по аналогии с системой сдачи экзамена в ГИБДД.

Отмечается также, что ежегодно в республике около 2,5 тысяч граждан получают охотничьи билеты.

Ранее Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил о переиздании Красной книги Татарстана.