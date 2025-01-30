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Общество 30 января 2025 21:09

Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил о переиздании Красной книги Татарстана

В 2024 году в пяти районах Татарстана выявили новые места обитания шести редких видов мхов, грибов и насекомых, а в 2025-м в республике переиздадут Красную книгу РТ, сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков на итоговой коллегии в Казани.

«В целом 2025 год будет посвящен преимущественно инвентаризации животного и растительного мира, и перед нами стоит задача разработать и утвердить схему территориального охотустройства республики, а также переиздать Красную Книгу Республики Татарстан», — сказал он.

По данным Баткова, эти мероприятия позволят создать упорядоченную систему управления и сохранения биологического разнообразия региона, поспособствуют развитию охотничьего хозяйства, обеспечат меры по охране природы на ближайшие десять лет.

«К этим работам планируется применить более глубокий научный подход, координируемый Академией наук республики. Это позволит достичь наиболее точных результатов и повысить эффективность природоохранной деятельности», — добавил Батков.

#Экология #красная книга #госкомитет рт по биологическим ресурсам
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