Охотникам Татарстана за год разрешат добыть 1,7 тыс. лосей, оленей и рысей

В Татарстане разработан проект указа «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года». Местным охотникам за год разрешат добыть не более 1730 особей диких животных, следует из документа, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.

Всего перечень предусматривает добычу пяти видов зверей. Так, в республике насчитывается 15 тыс. 819 лосей, лимит их добычи составляет 865 особей или 5,47% от общей численности. Количество косулей сибирских – 15 тыс. 118, лимит добычи – 668 (4,42%).

Также в перечень включены олень благородный (269 особей, лимит добычи – 5 особей), рысь (100 особей, лимит – 3 особи) и барсук (3 тыс. 206, лимит добычи – 189 особей).

Помимо этого, документ содержит квоты добычи охотничьих ресурсов (лосей) на территориях закрепленных охотничьих угодий и хозяйств на территории республики.

Напомним, в прошлом году в РТ утвердили лимит добычи охотничьих ресурсов в 1405 особей.