Татарстан утвердил нормы добычи охотресурсов на год

В Татарстане утвердили лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 до 1 августа 2023 года, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В республике насчитывается более 13,6 тыс. лосей, 12,7 тыс. сибирских косуль, 142 благородных оленя, 81 рысь и 3,2 тыс. барсуков. Охотники в предстоящий сезон смогут добыть 683 лося, 521 сибирскую косулю, 4 рыси и 197 барсуков», – сказано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госкомитет РТ по биоресурсам с 4 августа начнет прием заявлений на разрешения на охоту на барсуков в общедоступных охотничьих угодьях Татарстана. Охота разрешена с 15 августа.