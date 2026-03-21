21 марта 2026

Овечкин упустил шанс забросить тысячную шайбу в НХЛ

Фото: washingtoncaps.com

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел забросить свою тысячную шайбу в Национальной хоккейной лиге во время матча против «Нью-Джерси Девилз».

Россиянин нанес четыре броска в створ ворот, но его усилия на этот раз не увенчались успехом. Победу «Вашингтону» принесли Райан Леонард и белорус Алексей Протас (именно на его счету решающий гол). У «Девилз» отличился Йеспер Братт, сумевший сократить отставание.

Таким образом, на счету Овечкина по-прежнему 922 гола в регулярном чемпионате НХЛ и 77 – в плей-офф. За всю историю лиги этот показатель лучше только у Уэйна Гретцки с его 1016 заброшенными шайбами.

У «Вашингтона» теперь 78 очков и 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 72 очками остается на 13-й позиции в турнирной таблице.

Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

