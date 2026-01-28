Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в основное время в регулярке НХЛ

Фото: соцсети "Вашингтон Кэпиталз"

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в основное время с Уэйном Гретцки.

Матч между «Вашингтоном» и «Сиэтлом Кракеном» закончился в пользу последних (5:1). Единственной шайбой за «кэпс» в этом матче отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин забросил 892-ю шайбу в ворота «Сиэтла» на 43-й минуте и приблизился к покорению еще одного рекорда знаменитого Гретцки.

Всего на счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 919 голов, и 77 – в плей-офф.

Поражение от «Сиэтлом» – шестое для «Вашингтона» в последних семи матчах. «Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».

После 54 матчей «Вашингтон» идет на 22 месте с 57 очками. из 32 команд в Восточной конференции в турнирной таблице НХЛ.