Отстраненный за митинг пловец Рылов выступит на чемпионате России в Казани

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, несмотря на отстранение, выступит на чемпионате России в Казани. Об этом со ссылкой на слова главы Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова сообщает «Матч ТВ».

«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», — заявил президент федерации плавания России.

Таким образом, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сможет выступить на ближайшем чемпионате России в Казани, который пройдет с 24 по 29 апреля.

Напомним, ранее стало известно о том, что FINA отстранила Евгения Рылова за участие в митинг-концерте на «Лужниках», приуроченного к 8-летию присоединения Крыма к России.