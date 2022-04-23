news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
23 апреля 2022  18:36
Дамир Садриев

Отстраненный за митинг пловец Рылов выступит на чемпионате России в Казани

news_top_970_100

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, несмотря на отстранение, выступит на чемпионате России в Казани. Об этом со ссылкой на слова главы Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова сообщает «Матч ТВ».

«Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов выступит в Казани», — заявил президент федерации плавания России.

Таким образом, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сможет выступить на ближайшем чемпионате России в Казани, который пройдет с 24 по 29 апреля.

Напомним, ранее стало известно о том, что FINA отстранила Евгения Рылова за участие в митинг-концерте на «Лужниках», приуроченного к 8-летию присоединения Крыма к России.

#плавание #FINA
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100