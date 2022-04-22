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Спорт
22 апреля 2022  11:03
Дамир Садриев

FINA отстранила олимпийского чемпиона Рылова за участие в митинг-концерте на «Лужниках»

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Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев от участиях в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FINA.

Как стало известно, отстранение российского пловца связано с посещением концерта-митинга, приуроченного к 8-летию присоединения Крыма к России на стадионе «Лужники» в Москве.

Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля 2022 года.

Кроме того, федерация плавания заявила о том, что российские спортсмены не будут приглашены на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года.

#FINA #плавание
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