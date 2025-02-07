«Отслужу за всех сразу»: лениногорец принял участие в решающем бою в Донбассе

Отслужить за всех сразу родственников решил лениногорец Роберт – так случилось, что по разным причинам в его семье никто не служил в армии.

Родился он в 1975 году в поселке Карабаш Бугульминского района. Роберт рос в большой семье. Мама, Фаузия Завдатовна, одна воспитывала четверых детей, но смогла окружить заботой и любовью каждого ребенка.

Взросление Роберта пришлось на 1980-е и 1990-е годы. Смена государственного и экономического строя сопровождалась социальной неустойчивостью и ростом преступности. Мальчик связался с дурной компанией взрослых парней. Руководство карабашской школы не справлялось со сложным характером воспитанника. После очередной драки Роберта со старшеклассником директор школы был вынужден обратиться в Управление образования. Школьника перевели в Лениногорский интернат на постоянное проживание и обучение. Следующие девять лет Роберт воспитывался и обучался в Лениногорске.

Обучение на уроках труда в течение пяти лет столярному делу и четырех лет токарному мастерству не прошло даром – после окончания школы-интерната Роберт легко и быстро обучался рабочим профессиям. Он отлично разбирался в технике, двигателях, внутреннем устройстве машин.

После последнего школьного звонка и торжественной линейки молодой человек направился в отдел кадров одного из крупных транспортных предприятий. «Хочу устроиться автослесарем!» – сказал он женщине-кадровику.

«Меня устроили во вторую колонну, работники встретили меня радушно, по-отечески всё объясняли. Как-то я попал в сварочный цех: дух захватило от красоты – все сверкало, искры из-под рук сварщиков летели во все стороны. Я твердо решил: буду сварщиком!» – поделился Роберт воспоминаниями. Отучившись и получив диплом сварщика, в 1993 году Роберт стал вахтовиком.

Третьего сентября того же года Роберт женился. Супругой Роберта стала его одноклассница – Барият, даргинка по национальности. Школьная любовь переросла во взрослые серьезные отношения. У супругов родились трое детей: в 1994 году появился на свет сын Ильнур, в 1998 году – Артур, в 2010 году – дочь Лия. Все дети выросли умными и талантливыми, например, Ильнур стал музыкантом и певцом: под псевдонимом Марк Орлов он выступает в Москве и гастролирует по всей стране.

Когда началась специальная военная операция и на передовую были призваны лениногорцы призывного возраста и пригодные к службе, Роберт задумался о дальнейшем. «В нашей семье по разным причинам никто не проходил срочную службу: ни я, ни старший брат, ни братишка. Мои сыновья тоже не были призваны в ряды российской армии. Я твердо решил сломать эту систему и отслужить за всех сразу! 10 июля 2024 года я взял паспорт и пошел в военкомат. После успешного прохождения медицинской комиссии я заключил контракт с Министерством обороны. Родным и близким о своем решении я не сообщил, решил не волновать лишний раз», – пояснил он.

«Уезжаю в командировку на год», – сообщил Роберт маме, Фаузие Завдатовне. Родные узнали правду лишь после его ранения.

Во время прохождения слаживания из-за сильных физических нагрузок на третий день Роберт почувствовал себя плохо и потерял сознание. Сказался возраст (ему 49 лет) и стоявшая в те дни аномальная жара. Прямо с военного полигона контрактника увезли в госпиталь.

Военный врач диагностировал у Роберта солнечный удар. Десять дней он провел в лазарете. Когда прошли головные боли и слабость, нормализовалась температура, Роберт вернулся в строй.

Боец был назначен в 30-ю штурмовую бригаду: начались солдатские будни на линии соприкосновения. Товарищи по оружию дали однополчанину позывной Лёва, но чаще называли Старый.

Третьего сентября боец был ранен. «Брали Новогродовку, – нехотя поделился Роберт деталями того боя. – Во время боя меня засек дрон, скинул на меня аж три гранаты».

Находясь на больничной койке, Роберт еще не знал, что бой, в котором он принял участие, решил судьбу сражения за город. Третьего сентября 2024 года подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку.

Минобороны РФ заявляло, что группировка нанесла значительное поражение живой силе и технике противника: утверждалось, что в зоне действий группировки «Центр» потери Вооруженных сил Украины составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер MaxxPro и две бронемашины «Козак», два автомобиля, пять гаубиц.

«Волнуюсь за судьбу моих братьев по оружию, – признается Роберт. – Несмотря на тяжелое ранение, я ни о чем не жалею, все равно бы принял решение воевать за свою страну. Подлечусь, а потом, если Родина еще будет нуждаться во мне, я вернусь на фронт, продолжу борьбу с неприятелем».

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.