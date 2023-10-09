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Новости Татарстана и Казани
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Отслеживать процесс уборки снега в Казани будут с помощью системы «Монитор города»
В этом году в столице Татарстана будет работать система контроля «Монитор города» для отслеживания и оптимизации процесса уборки снега. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.
По словам докладчика, система позволит отслеживать рабочую технику, контролировать процесс уборки дорог и даст возможность оперативно выстраивать оптимальные маршруты уборки.
Куляжев также отметил, что работников предприятий уже обучили работать с данной системой.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани не хватает водителей — механизаторов снегоуборочной техники.
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