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Новости Татарстана и Казани
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В Казани не хватает водителей — механизаторов снегоуборочной техники
В столице Татарстана наблюдается дефицит водителей — механизаторов снегоуборочной техники. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.
«Сейчас трудоустроены 502 водителей-механизаторов и 533 дорожных рабочих. Для работы всей техники даже на одну смену не хватает 82 человек», — констатировал Куляжев.
Кроме того, представитель исполкома Казани признал, что средний возраст занятых в уборке дорог составляет от 50 до 54 лет, причем средняя зарплата дорожных рабочих равняется примерно 35 тыс. рублей, а водителей — 50 тыс. рублей.
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