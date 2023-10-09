В Казани не хватает водителей — механизаторов снегоуборочной техники

В столице Татарстана наблюдается дефицит водителей — механизаторов снегоуборочной техники. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Сейчас трудоустроены 502 водителей-механизаторов и 533 дорожных рабочих. Для работы всей техники даже на одну смену не хватает 82 человек», — констатировал Куляжев.

Кроме того, представитель исполкома Казани признал, что средний возраст занятых в уборке дорог составляет от 50 до 54 лет, причем средняя зарплата дорожных рабочих равняется примерно 35 тыс. рублей, а водителей — 50 тыс. рублей.