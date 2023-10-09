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Руc Тат
Общество 9 октября 2023 09:40

В Казани не хватает водителей — механизаторов снегоуборочной техники

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В столице Татарстана наблюдается дефицит водителей — механизаторов снегоуборочной техники. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Сейчас трудоустроены 502 водителей-механизаторов и 533 дорожных рабочих. Для работы всей техники даже на одну смену не хватает 82 человек», — констатировал Куляжев.

Кроме того, представитель исполкома Казани признал, что средний возраст занятых в уборке дорог составляет от 50 до 54 лет, причем средняя зарплата дорожных рабочих равняется примерно 35 тыс. рублей, а водителей — 50 тыс. рублей.

#снегоуборочная техника #дефицит кадров #Казань #Деловой понедельник
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