Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Отряды «Вагнера» взяли населенный пункт Зализнянское близ Артемовска
Под контроль России перешел населенный пункт Зализнянское, расположенный в районе Артемовска. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута (украинское название Артемовска — прим. Т-и). Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“», — заявил он.
Артемовск находится в той части ДНР, что подконтрольна Киеву. За город ведутся ожесточенные бои, и, как отмечал Пригожин ранее, чем дальше продвигаются отряды «Вагнера», тем более ожесточенное сопротивление оказывает противник.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»