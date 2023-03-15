Отряды «Вагнера» взяли населенный пункт Зализнянское близ Артемовска

Под контроль России перешел населенный пункт Зализнянское, расположенный в районе Артемовска. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута (украинское название Артемовска — прим. Т-и). Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“», — заявил он.

Артемовск находится в той части ДНР, что подконтрольна Киеву. За город ведутся ожесточенные бои, и, как отмечал Пригожин ранее, чем дальше продвигаются отряды «Вагнера», тем более ожесточенное сопротивление оказывает противник.